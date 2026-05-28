Тонкий знаток бадминтона: офис Кулбергса возглавит Марек Грушкевиц

В настоящее время Грушкевиц возглавляет офис заместителя председателя Рижской думы Мариса Спринджукса (ОС).

Согласно архивам LETA, с 1999 по 2000 год он исполнял обязанности директора Департамента финансов и экономики Министерства образования и науки (МОН) и возглавлял Департамент экономики.

С 2000 по 2006 год Грушкевиц занимал должность директора Департамента координации политики Министерства образования и науки, а с сентября по декабрь 2006 года — заместителя государственного секретаря по финансам и инвестициям.

С декабря 2006 года Грушкевиц занимает должность государственного секретаря Министерства образования и науки.

С 2014 по 2018 год он возглавлял Латвийскую федерацию бадминтона.

Он также был советником Спринджукса, когда тот занимал пост министра интеллектуального управления и регионального развития.

Ранее сообщалось, что сегодня Сейм должен принять решение об утверждении правительства во главе с Кулбергсом.

