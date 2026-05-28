Россия и Талибан договорились о военном сотрудничестве

Обычно такие договоренности означают, что стороны будут передавать друг другу оружие, лицензии, военные технологии и вести совместные разработки, указывает издание "Важные истории". В свою очередь востоковед Руслан Сулейманов в беседе с изданием The Insider назвал договор между Кабулом и Москвой "символической мерой", отметив, что реальных предпосылок для "серьезного военного сотрудничества" России с талибами нет.

Соглашение было подписано после встречи на форуме в Подмосковье секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом, который является бывшим военным комиссаром "Талибана" и сыном основателя движения муллы Мохаммеда Омара. В ходе встречи Якуб заявил, что Москва и Кабул "расширили двусторонние отношения", а Шойгу призвал Запад разморозить активы Афганистана и профинансировать восстановление страны.

"Талибан" вновь захватил власть в Афганистане в 2021 году после вывода войск США из страны. В 2024 году президент России Владимир Путин назвал талибов "союзниками в борьбе с терроризмом", а в 2025 году Кремль исключил "Талибан" из списка террористических организаций, приняв его посла в Москве. Таджикистан, Турция и Канада считают "Талибан" террористической организацией.