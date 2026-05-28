Они спасают других, но живут с повышенном риском от рака: новое исследование удивило Европу

Звучит как начало мрачного сериала про больницу, но речь не о драме из телевизора, а о вполне реальных рабочих местах. Рентген-кабинеты, лаборатории, стерилизация, дизельные машины, чистящие химикаты, солнечное излучение — всё это может быть частью обычного рабочего дня.

Исследование провело Европейское агентство по безопасности и гигиене труда. В 2022–2023 годах специалисты опросили более 24 тысяч работников в Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии и Испании.

Результат получился неприятно бодрящий: среди всех работников почти 47% сталкивались хотя бы с одним канцерогенным фактором за последнюю рабочую неделю. В здравоохранении и социальной сфере таких оказалось 29,5%. Ещё 7,8% работников сообщили сразу о двух и более факторах риска.

Самые частые опасности в этой сфере — ионизирующее излучение, выхлопы дизельных двигателей, солнечный ультрафиолет, формальдегид и бензол. Формальдегид и этиленоксид чаще других встречались на высоком уровне воздействия. Оба вещества могут использоваться при дезинфекции и стерилизации.

Причём речь не только о врачах у рентген-аппаратов. В зоне риска могут быть водители и механики дизельного транспорта, работники анатомических лабораторий, специалисты по уходу, а также зубные техники, которые работают с материалами для коронок, мостов и протезов.

В Европе здравоохранение и социальная помощь — один из крупнейших секторов занятости. В нём работают более 21,6 млн человек, около 11% всей рабочей силы. То есть это не редкая профессиональная экзотика, а огромная часть повседневной экономики.

Самое неприятное в этой истории то, что многие риски выглядят почти незаметными. Не авария, не взрыв, не страшная сцена из кино. Просто смена, кабинет, процедура, дезинфекция, дорога, лаборатория. А потом ещё одна смена. И ещё одна.

Авторы исследования подчёркивают: такие риски в медицине и социальной помощи долго оставались менее заметными, чем в промышленности или строительстве. Хотя именно здесь миллионы людей годами работают рядом с веществами и технологиями, требующими очень аккуратной защиты.