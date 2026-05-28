Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Они спасают других, но живут с повышенном риском от рака: новое исследование удивило Европу

Редакция PRESS 28 мая, 2026 09:58

Всюду жизнь 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Harald Tittel/dpa

Медики, сиделки, лаборанты, работники домов ухода и даже специалисты, которые делают зубные коронки, оказались в неожиданной зоне риска. Новое европейское исследование показало: почти каждый третий работник сферы здравоохранения и социальной помощи регулярно сталкивается на работе с факторами, которые могут повышать риск рака.

Звучит как начало мрачного сериала про больницу, но речь не о драме из телевизора, а о вполне реальных рабочих местах. Рентген-кабинеты, лаборатории, стерилизация, дизельные машины, чистящие химикаты, солнечное излучение — всё это может быть частью обычного рабочего дня.

Исследование провело Европейское агентство по безопасности и гигиене труда. В 2022–2023 годах специалисты опросили более 24 тысяч работников в Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии и Испании.

Результат получился неприятно бодрящий: среди всех работников почти 47% сталкивались хотя бы с одним канцерогенным фактором за последнюю рабочую неделю. В здравоохранении и социальной сфере таких оказалось 29,5%. Ещё 7,8% работников сообщили сразу о двух и более факторах риска.

Самые частые опасности в этой сфере — ионизирующее излучение, выхлопы дизельных двигателей, солнечный ультрафиолет, формальдегид и бензол. Формальдегид и этиленоксид чаще других встречались на высоком уровне воздействия. Оба вещества могут использоваться при дезинфекции и стерилизации.

Причём речь не только о врачах у рентген-аппаратов. В зоне риска могут быть водители и механики дизельного транспорта, работники анатомических лабораторий, специалисты по уходу, а также зубные техники, которые работают с материалами для коронок, мостов и протезов.

В Европе здравоохранение и социальная помощь — один из крупнейших секторов занятости. В нём работают более 21,6 млн человек, около 11% всей рабочей силы. То есть это не редкая профессиональная экзотика, а огромная часть повседневной экономики.

Самое неприятное в этой истории то, что многие риски выглядят почти незаметными. Не авария, не взрыв, не страшная сцена из кино. Просто смена, кабинет, процедура, дезинфекция, дорога, лаборатория. А потом ещё одна смена. И ещё одна.

Авторы исследования подчёркивают: такие риски в медицине и социальной помощи долго оставались менее заметными, чем в промышленности или строительстве. Хотя именно здесь миллионы людей годами работают рядом с веществами и технологиями, требующими очень аккуратной защиты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Важно

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Важно

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше
Важно

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Читать
Загрузка

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Выбор редакции 18:04

Выбор редакции 0 комментариев

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

Читать

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

Мир 17:52

Мир 0 комментариев

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Читать

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Бизнес 17:42

Бизнес 0 комментариев

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Читать

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Азбука здоровья 17:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Читать

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Важно 17:29

Важно 0 комментариев

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Читать

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Новости Латвии 17:27

Новости Латвии 0 комментариев

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

Читать