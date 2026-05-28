Один дома почти сутки: полиция забрала ребенка из квартиры в Риге

В воскресенье, 24 мая, около 14:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции по просьбе Рижского сиротского суда проверили одно из мест проживания в районе Центр, где, предположительно, в антисанитарных условиях находился ребенок.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители постучали в дверь. За дверью был слышен лай собак, а через некоторое время дверь открыла 11-летняя девочка. В ходе разговора с несовершеннолетней выяснилось, что она находится дома одна, без присмотра взрослых, уже около суток.

В квартире также находились четыре крупные собаки и одна кошка. Осмотрев помещения, полицейские установили, что в квартире царят антисанитарные условия: грязные поверхности, экскременты животных на полу, полный холодильник старой еды.

При попытке связаться с родителями девочки полицейским удалось дозвониться только до бабушки. Она сообщила, что мать ребенка будет доступна лишь через несколько часов. Учитывая, что девочка находилась одна в условиях, непригодных для проживания, было принято решение доставить ее в безопасное место — кризисный центр.

Параллельно на место прибыл еще один экипаж полиции, чтобы присмотреть за жильем, поскольку у девочки не были оставлены ключи от квартиры. Полицейские накормили животных и обеспечили их свежей водой, которой у них не было.

Позже домой пришла мать девочки, с которой провели беседу. В связи с нарушениями требований по благополучию животных в муниципальной полиции начат административный процесс. В свою очередь, Отдел профилактики детских правонарушений оценит ответственность матери в связи с невыполнением обязанностей по уходу за ребенком.

Информация о выявленных обстоятельствах также будет передана в Социальную службу и сиротский суд.