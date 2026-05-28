Один дома почти сутки: полиция забрала ребенка из квартиры в Риге

Редакция PRESS 28 мая, 2026 16:36

В квартире в центре Риги сотрудники полиции обнаружили 11-летнюю девочку, которая, как выяснилось, около суток находилась дома одна — среди антисанитарии и без присмотра взрослых. В жилище также находились несколько крупных собак и кошка, а у животных даже не было воды.

В воскресенье, 24 мая, около 14:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции по просьбе Рижского сиротского суда проверили одно из мест проживания в районе Центр, где, предположительно, в антисанитарных условиях находился ребенок.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители постучали в дверь. За дверью был слышен лай собак, а через некоторое время дверь открыла 11-летняя девочка. В ходе разговора с несовершеннолетней выяснилось, что она находится дома одна, без присмотра взрослых, уже около суток.

В квартире также находились четыре крупные собаки и одна кошка. Осмотрев помещения, полицейские установили, что в квартире царят антисанитарные условия: грязные поверхности, экскременты животных на полу, полный холодильник старой еды.

При попытке связаться с родителями девочки полицейским удалось дозвониться только до бабушки. Она сообщила, что мать ребенка будет доступна лишь через несколько часов. Учитывая, что девочка находилась одна в условиях, непригодных для проживания, было принято решение доставить ее в безопасное место — кризисный центр.

Параллельно на место прибыл еще один экипаж полиции, чтобы присмотреть за жильем, поскольку у девочки не были оставлены ключи от квартиры. Полицейские накормили животных и обеспечили их свежей водой, которой у них не было.

Позже домой пришла мать девочки, с которой провели беседу. В связи с нарушениями требований по благополучию животных в муниципальной полиции начат административный процесс. В свою очередь, Отдел профилактики детских правонарушений оценит ответственность матери в связи с невыполнением обязанностей по уходу за ребенком.

Информация о выявленных обстоятельствах также будет передана в Социальную службу и сиротский суд.

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше
Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

