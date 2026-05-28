Главы европейских дипломатий, собравшиеся на неформальный саммит на Кипре, обсудят потенциальную возможность переговоров с Россией. Эта тема была анонсирована верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас еще в середине мая. "Европа должна сделать все возможное, чтобы понять, о чем мы хотим говорить с Россией, и что станет нашими "красными линиями". Предстоящий Гимних (неформальный слет глав МИД ЕС - прим.) будет идеальной возможностью поразмышлять над этим", - так Каллас определила задачу кипрской встречи.

Москва расставляет капканы?

Собравшись в Лимасоле в четверг, представители МИД стран ЕС определились с очередностью вопросов - сначала обсуждать мандат будущего спецпосланника и лишь потом искать конкретного кандидата на эту должность. Каллас подчеркнула, что переговоры не могут сводиться к спорам о персоналиях и призвала коллег не попасть в ловушку Москвы. "Они там уже выбирают, кто подходит, а кто нет, так давайте не попадем в эту ловушку", - отметила она.

По мнению участников этой неформальной встречи, мандат потенциального посланника имеет гораздо большее значение, чем его личность. Калалс предупредила, что разобщенность в рядах ЕС по этим вопросам лишь сыграет на руку Москве. "Переговоры - всегда командная работа", - продолжил Каллас. - У вас есть хорошие полицейские, есть плохие , у вас есть стратегия... Суть здесь гораздо важнее персоналии".

Ранее Владимир Путин допустил возможность обсуждать завершение войны лишь с четко очерченным кругом людей, выделив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Экс-кацлер ФРГ находится в изоляции в европейском политическом ландшафте именно из-за его тесных связей с Кремлем, его кандидатура не принимается европейцами к рассмотрению.

Сама Каллас отшутилась на вопрос о том, готова ли она лично стать специальным посланником, не ответив прямо ни да, ни нет.

Перед стартом кипрского саммита государственный министр по делам Европы при МИД Германии Гюнтер Крихбаум заявил, что возможный посредник должен устраивать все стороны, но прежде всего саму Украину. А министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард повторила свой пассаж о недопустимости ситуации, при которой "России позволят выдвигать свои условия". "Вместо этого мы должны оказать большее давление на РФ, усилить поддержку Украины, тем самым изменить баланс - так, чтобы они действительно захотели сесть за стол переговоров (и) достичь мира", - пояснила она. Итальянец Антонио Таяни, чья страна одной из первых выступила за прямые переговоры с Россией, заявил, что без Европы "невозможно подписать (мирное) соглашение".

Единый европейский голос

Дебаты о целесообразности прямых переговоров, которые то возникают, то исчезают из политической повестки с января, набрали обороты в начале мая. На фоне переключения внимания США на Ближний Восток Владимир Зеленский, предложил европейцам выбрать координатора для переговорного процесса.

Среди соискателей должности СМИ называли целый перечень политиков, среди них - президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейского совета Антониу Кошта, бывший премьер-министр Италии Марио Драги и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Однако для начала европейцам следует сформулировать, как будет выглядеть их участие. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, прилетевший на Кипр для участия во встрече, заявил, что евроблоку необходимо сосредоточиться на "конкретных, выполнимых шагах", которые дополнят, а не заменят мирный процесс под руководством США. "Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которые возглавят эти усилия, - заметил он. - Нужно уточнить мандат, и он должен представлять единый голос Европы".

Переговоры осложнены недавним масштабным ракетным обстрелом Киева. Москва призвала ЕЕС вывезти из украинской столицы своих дипломатов, планируя новые удары по городу.