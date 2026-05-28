Страны ЕС решают, как говорить с Россией (1)

Euronews 28 мая, 2026 16:57

Мир 1 комментариев

На неформальном саммите глав МИДа ЕС обсуждаются контуры возможного участия ЕС в переговоры с Москвой по мирному плану. Кая Каллас призвала коллег избежать "ловушки России".

Главы европейских дипломатий, собравшиеся на неформальный саммит на Кипре, обсудят потенциальную возможность переговоров с Россией. Эта тема была анонсирована верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас еще в середине мая. "Европа должна сделать все возможное, чтобы понять, о чем мы хотим говорить с Россией, и что станет нашими "красными линиями". Предстоящий Гимних (неформальный слет глав МИД ЕС - прим.) будет идеальной возможностью поразмышлять над этим", - так Каллас определила задачу кипрской встречи.

Москва расставляет капканы?

Собравшись в Лимасоле в четверг, представители МИД стран ЕС определились с очередностью вопросов - сначала обсуждать мандат будущего спецпосланника и лишь потом искать конкретного кандидата на эту должность. Каллас подчеркнула, что переговоры не могут сводиться к спорам о персоналиях и призвала коллег не попасть в ловушку Москвы. "Они там уже выбирают, кто подходит, а кто нет, так давайте не попадем в эту ловушку", - отметила она.

По мнению участников этой неформальной встречи, мандат потенциального посланника имеет гораздо большее значение, чем его личность. Калалс предупредила, что разобщенность в рядах ЕС по этим вопросам лишь сыграет на руку Москве. "Переговоры - всегда командная работа", - продолжил Каллас. - У вас есть хорошие полицейские, есть плохие , у вас есть стратегия... Суть здесь гораздо важнее персоналии".

Ранее Владимир Путин допустил возможность обсуждать завершение войны лишь с четко очерченным кругом людей, выделив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Экс-кацлер ФРГ находится в изоляции в европейском политическом ландшафте именно из-за его тесных связей с Кремлем, его кандидатура не принимается европейцами к рассмотрению.

Сама Каллас отшутилась на вопрос о том, готова ли она лично стать специальным посланником, не ответив прямо ни да, ни нет.

Перед стартом кипрского саммита государственный министр по делам Европы при МИД Германии Гюнтер Крихбаум заявил, что возможный посредник должен устраивать все стороны, но прежде всего саму Украину. А министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард повторила свой пассаж о недопустимости ситуации, при которой "России позволят выдвигать свои условия". "Вместо этого мы должны оказать большее давление на РФ, усилить поддержку Украины, тем самым изменить баланс - так, чтобы они действительно захотели сесть за стол переговоров (и) достичь мира", - пояснила она. Итальянец Антонио Таяни, чья страна одной из первых выступила за прямые переговоры с Россией, заявил, что без Европы "невозможно подписать (мирное) соглашение".

Единый европейский голос

Дебаты о целесообразности прямых переговоров, которые то возникают, то исчезают из политической повестки с января, набрали обороты в начале мая. На фоне переключения внимания США на Ближний Восток Владимир Зеленский, предложил европейцам выбрать координатора для переговорного процесса.

Среди соискателей должности СМИ называли целый перечень политиков, среди них - президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейского совета Антониу Кошта, бывший премьер-министр Италии Марио Драги и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Однако для начала европейцам следует сформулировать, как будет выглядеть их участие. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, прилетевший на Кипр для участия во встрече, заявил, что евроблоку необходимо сосредоточиться на "конкретных, выполнимых шагах", которые дополнят, а не заменят мирный процесс под руководством США. "Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которые возглавят эти усилия, - заметил он. - Нужно уточнить мандат, и он должен представлять единый голос Европы".

Переговоры осложнены недавним масштабным ракетным обстрелом Киева. Москва призвала ЕЕС вывезти из украинской столицы своих дипломатов, планируя новые удары по городу.

 

Комментарии (1)
Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта) (1)

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона» (1)

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Загрузка

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта (1)

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России (1)

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии? (1)

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость (1)

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса (1)

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина? (1)

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

