У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

Беспилотники атаковали три танкера у северного побережья Турции, сообщило в четверг, 28 мая, агентство Reuters со ссылкой на судоходную компанию Tribeca. По информации агентства, танкер James II, следовавший под флагом Палау, был атакован в 80 км к северу от района Туркели в Черном море. Под удар также попали танкеры Altura и Velora, которые следовали под флагом Сьерра-Леоне. Как уточняется, они подверглись атаке во время перевалки груза с судна на судно.

Береговая охрана Турции направила свои катера к месту происшествия для оказания помощи. Как отмечает Reuters, в результате атак никто не пострадал.

Все три судна находятся под санкциями Великобритании и ряда других стран за принадлежность к "теневому флоту" РФ. Они "задействованы в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну" и тем самым участвуют в деятельности, нацеленной на дестабилизацию Украины, подрыв ее территориальной целостности и суверенитета, указано на сайте британского правительства.

По данным ГУР Минобороны Украины, а также сервисов по отслеживанию судов, эти танкеры заходили в российские порты, в том числе в Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск. Ни Украина, ни Россия официально атаки на танкеры не комментировали.

