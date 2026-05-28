Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?

Редакция PRESS 28 мая, 2026 17:14

Важно

У латвийских чиновников, обсуждающих план поддержки торговой отрасли, появилась идея, как помочь продавцам существенно сократить издержки. Речь — об этикетках на государственном языке, пишет портал Grani.lv

 Сама идея проста, как грабли. На заседании государственных секретарей чиновники пришли к выводу, что торговцев можно было бы избавить от муторной и затратной обязанности: обклеивать каждый иностранный товар пояснительными латышскими этикетками.

Сейчас закон этого требует. Каждый импортируемый продукт обязан иметь подробную маркировку на латышском языке. Даже такой, где потребителю и так всё понятно с первого взгляда. Зачем писать «ром» на роме, «водка» на водке, «пиво» на пиве, «бумага» на бумаге, «ручка» на ручке и так далее? Дублирование таких надписей на государственном языке не несет дополнительной информации, но зато создает весьма ощутимую административную нагрузку для торговцев, которые вынуждены вручную маркировать до 16 миллионов единиц продукции в год. И, естественно, увеличивают конечную цену продукта, отчего страдает уже потребитель.

Так что идея избавиться от такого бюрократизма — здравая. Она позволила бы сэкономить торговцам, по предварительным подсчётам, не менее 800 тысяч евро в год.

Но есть загвоздка. Сейчас, перед выборами, «Национальное объединение» особенно рьяно оседлало любимый конёк — максимальное усиление роли государственного языка. Позволить не писать на этикетках латышское название — такое в «НО» могут расценить как сдачу позиций. И неважно, что это поддержит отечественный бизнес. Важно, что на этом можно будет хорошенько попиариться. Какая-нибудь Ланга и ей подобные тут же отправятся в крестовый поход по магазинам, дабы вслед за дерусификацией взяться за деанглинизацию страны. Тем более что на их стороне всегда Центр госязыка, уже не раз называвший английский конкурентом латышского... 

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Загрузка

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

