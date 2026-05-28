Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?

Сама идея проста, как грабли. На заседании государственных секретарей чиновники пришли к выводу, что торговцев можно было бы избавить от муторной и затратной обязанности: обклеивать каждый иностранный товар пояснительными латышскими этикетками.

Сейчас закон этого требует. Каждый импортируемый продукт обязан иметь подробную маркировку на латышском языке. Даже такой, где потребителю и так всё понятно с первого взгляда. Зачем писать «ром» на роме, «водка» на водке, «пиво» на пиве, «бумага» на бумаге, «ручка» на ручке и так далее? Дублирование таких надписей на государственном языке не несет дополнительной информации, но зато создает весьма ощутимую административную нагрузку для торговцев, которые вынуждены вручную маркировать до 16 миллионов единиц продукции в год. И, естественно, увеличивают конечную цену продукта, отчего страдает уже потребитель.

Так что идея избавиться от такого бюрократизма — здравая. Она позволила бы сэкономить торговцам, по предварительным подсчётам, не менее 800 тысяч евро в год.

Но есть загвоздка. Сейчас, перед выборами, «Национальное объединение» особенно рьяно оседлало любимый конёк — максимальное усиление роли государственного языка. Позволить не писать на этикетках латышское название — такое в «НО» могут расценить как сдачу позиций. И неважно, что это поддержит отечественный бизнес. Важно, что на этом можно будет хорошенько попиариться. Какая-нибудь Ланга и ей подобные тут же отправятся в крестовый поход по магазинам, дабы вслед за дерусификацией взяться за деанглинизацию страны. Тем более что на их стороне всегда Центр госязыка, уже не раз называвший английский конкурентом латышского...