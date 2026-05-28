Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Новую коалицию сформировали «Объединенный список» (AS), Национальное объединение (NA), «Новое Единство» (JV) и Союз зеленых и крестьян (ZZS).

В ведении AS находятся Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство умного управления и регионального развития. Министром финансов утвержден Марис Кучинскис, министром юстиции — Эдвардс Смилтенс, а министром умного управления и регионального развития — Эдгарс Таварс.

От JV свои посты сохранили министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Министром обороны утвержден Раивис Мелнис, а пост министра сообщения занял бывший министр внутренних дел Рихард Козловскис.

NA возглавит Министерство образования и науки, Министерство культуры, Министерство внутренних дел, а также Министерство климата и энергетики. Министром образования и науки стала Илзе Индриксоне, министром внутренних дел — Янис Домбрава, министром культуры — Наурис Пунтулис, а министром климата и энергетики утвержден Янис Витенбергс.

От ZZS свои должности сохранили министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а министром земледелия утвержден Улдис Аугулис.

Сохранила свой пост и спикер Сейма Дайга Миериня (ZZS).

Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после отставки прежнего премьер-министра Эвики Силини.