Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

© LETA 28 мая, 2026 17:42

Бизнес 0 комментариев

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Опубликованная на этой неделе Еврокомиссией информация свидетельствует, что в Латвии литр бензина 95-й марки на неделе с 18 по 24 мая стоил в среднем 1,879 евро. На предыдущей неделе средняя цена бензина 95-й марки составляла 1,86 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,846 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составила 1,892 евро за литр. На предыдущей неделе средняя цена дизельного топлива составляла 1,902 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,96 евро за литр.

По сравнению с началом года, то есть с неделей с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе выросла на 24,7%, а средняя цена дизельного топлива - на 27%.

Ранее сообщалось, что 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния роста цен на экономику и жителей. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с 467 до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизеля, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут действовать до 30 июня.

Предыдущий рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии ранее был зафиксирован в 2022 году - в период с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина составила 2,104 евро за литр. Рекордная цена дизельного топлива ранее была зафиксирована с 21 по 27 июня - 2,108 евро за литр.

Европейская комиссия еженедельно собирает данные государств-членов о средних ценах на топливо.

Главные новости

Важно

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Важно

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше

Важно

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

