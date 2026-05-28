Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Редакция PRESS 28 мая, 2026 17:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

В арбузе очень много воды — около 92%. Поэтому он хорошо подходит для жарких дней, когда пить хочется, а есть тяжёлую еду уже не очень. Но вода — не единственный плюс.

В арбузе есть витамин C, витамин B6, калий, магний, клетчатка и ликопин. Ликопин — это природный пигмент, который придаёт красный цвет не только арбузу, но и помидорам. Его изучают как антиоксидант, связанный с защитой клеток от окислительного стресса.

Исследования также показывают, что люди, которые едят арбуз, в среднем получают больше некоторых полезных веществ и меньше добавленного сахара и насыщенных жиров. Но тут важно не перепутать причину и следствие. Возможно, дело не в волшебном арбузе, а в том, что любители фруктов в целом питаются чуть лучше.

Отдельный интерес учёных связан с веществом L-цитруллин. В организме оно участвует в процессах, связанных с выработкой оксида азота. А оксид азота помогает сосудам расслабляться и поддерживать нормальный кровоток.

В одном небольшом исследовании изучали арбузный сок и работу сосудов после повышения уровня сахара в крови. Участников было всего 18, так что это не повод объявлять арбуз лекарством. Но результат оказался интересным: арбузный сок помогал поддерживать функцию сосудов в условиях такой нагрузки.

Самое приятное в этой истории то, что речь не о редком суперфуде с ценником как у ювелирного украшения. Арбуз — обычная летняя еда. Его можно есть просто так, добавлять в салат с мятой и сыром, делать холодный напиток или подавать после прогулки в жару.

Но есть и простое правило: арбуз не отменяет нормальное питание. Если съесть пол-арбуза за вечер, организм не обязательно скажет спасибо. Особенно людям, которым нужно следить за сахаром в крови или количеством жидкости.

Зато как часть летнего рациона арбуз выглядит почти идеально: много воды, мало калорий, сладкий вкус и набор веществ, которые действительно интересуют учёных.

Так что старая летняя привычка получила научное оправдание. Иногда полезное не нужно искать в капсулах, банках и сложных схемах. Иногда оно уже лежит на рынке, круглое, тяжёлое и полосатое.

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Загрузка

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

