Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

В арбузе очень много воды — около 92%. Поэтому он хорошо подходит для жарких дней, когда пить хочется, а есть тяжёлую еду уже не очень. Но вода — не единственный плюс.

В арбузе есть витамин C, витамин B6, калий, магний, клетчатка и ликопин. Ликопин — это природный пигмент, который придаёт красный цвет не только арбузу, но и помидорам. Его изучают как антиоксидант, связанный с защитой клеток от окислительного стресса.

Исследования также показывают, что люди, которые едят арбуз, в среднем получают больше некоторых полезных веществ и меньше добавленного сахара и насыщенных жиров. Но тут важно не перепутать причину и следствие. Возможно, дело не в волшебном арбузе, а в том, что любители фруктов в целом питаются чуть лучше.

Отдельный интерес учёных связан с веществом L-цитруллин. В организме оно участвует в процессах, связанных с выработкой оксида азота. А оксид азота помогает сосудам расслабляться и поддерживать нормальный кровоток.

В одном небольшом исследовании изучали арбузный сок и работу сосудов после повышения уровня сахара в крови. Участников было всего 18, так что это не повод объявлять арбуз лекарством. Но результат оказался интересным: арбузный сок помогал поддерживать функцию сосудов в условиях такой нагрузки.

Самое приятное в этой истории то, что речь не о редком суперфуде с ценником как у ювелирного украшения. Арбуз — обычная летняя еда. Его можно есть просто так, добавлять в салат с мятой и сыром, делать холодный напиток или подавать после прогулки в жару.

Но есть и простое правило: арбуз не отменяет нормальное питание. Если съесть пол-арбуза за вечер, организм не обязательно скажет спасибо. Особенно людям, которым нужно следить за сахаром в крови или количеством жидкости.

Зато как часть летнего рациона арбуз выглядит почти идеально: много воды, мало калорий, сладкий вкус и набор веществ, которые действительно интересуют учёных.

Так что старая летняя привычка получила научное оправдание. Иногда полезное не нужно искать в капсулах, банках и сложных схемах. Иногда оно уже лежит на рынке, круглое, тяжёлое и полосатое.