Суд запретил демонтаж в Вильнюсе памятника поэтессы, прославлявшей Сталина

Судейская коллегия отклонила просьбы о возмещении судебных издержек и обращении в Конституционный суд.

«Судейская коллегия решила, что в данном случае недостаточно констатировать, что поэтесса действовала в центральных структурах оккупационной власти. Необходимо иметь данные о том, что она активно участвовала в принятии решений, повлиявших на оккупационные, политические, военные, репрессивные структуры. Таких данных судейская коллегия в деле не нашла», - пояснила мотивы решения судья Виолета Пяткявичене.

По словам судьи, Нярис выполняла «декоративную, а не политическую функцию» при оккупации Литвы.

«Субъект государственного управления при принятии решений не может руководствоваться эмоциями, декларациями. Он должен оценивать объективные данные и руководствоваться правовыми актами», - сказала Пяткявичене.

Кроме того, коллегия установила процедурные нарушения при принятии решения ЦИГРЖЛ.

В этом деле жалобы на указание директора ЦИГРЖЛ столичному самоуправлению демонтировать упомянутый памятник подали Бучайте, Людвикас Рагаускис, Ассоциация деятелей искусства Литвы. Дело по жалобам Рагаускиса и Ассоциации деятелей искусства Литвы прекращено, они не рассматривались.

Они, основываясь на различных правовых основаниях, просили отменить решение ЦИГРЖЛ о памятнике поэтессе.

По мнению суда, Рагаускис и Ассоциация деятелей искусства Литвы не доказали свою заинтересованность, поэтому часть дела по их жалобам была прекращена.

«Кажется, что исход дела соответствует стремлению заявительницы Бучайте, решение отменено. Однако оно отменено точно не по аргументам, указанным заявительницей. Оно отменено после установления судом определенных нарушений», - сказала член судейской коллегии Пяткявичене.

По мнению суда, в решении ЦИГРЖЛ не было четко указано, в каких конкретных решениях участвовала поэтесса, какова была ее активная роль в принятии таких решений, как эти решения способствовали советской оккупации или осуществлению репрессий. Суду неясно, каким образом сам памятник сегодня символизирует тоталитарную идеологию или репрессии.

Поскольку не был проведен подробный анализ, которого требует закон, решение ЦИГРЖЛ не соответствовало принципу полноты, закрепленному в Законе о государственном управлении.

Однако, по словам Пяткявичене, это решение суда само по себе не означает, что в будущем не может быть принято новое решение о памятнике, если будут устранены установленные процедурные недостатки и представлено подробное правовое и фактическое обоснование.

Это решение может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Генеральный директор ЦИГРЖЛ Арунас Бубнис после оглашения решения сказал, что обратится в Главный административный суд.

«По моему мнению, достаточно того, что она была избрана так называемым Народным сеймом в делегацию, которая поехала в Москву с просьбой принять Литовскую Советскую Социалистическую Республику в состав Советского Союза», - сказал после оглашения решения суда генеральный директор ЦИГРЖЛ Бубнис.

Он удивился, что одного такого факта суду было недостаточно, не говоря уже о ее творчестве, прославляющем Сталина и Красную армию.

«Представим, что какой-нибудь литовский деятель, какой-нибудь генерал в 1939 или 1940 году едет в Германию и просит принять Литву в состав Третьего Рейха. Практически, это аналогия», - удивился решению суда Бубнис.

Как писало агентство BNS, в августе 2024 года самоуправлению демонтировать памятник рекомендовала так называемая Комиссия по десоветизации, позже предусматривающее это решение принял глава ЦИГРЖЛ Бубнис.

Комиссия так решила, констатировав, что Нярис действовала в оккупационно-политических структурах, активно участвовала в принятии решений, повлиявших на закрепление советской оккупации в Литве.

Нярис вместе с другими писателями создавала и прославляющую советскую власть поэзию и прозу, в 1940 году как делегат Народного Сейма она поехала в Москву с просьбой принять Литву в Советский Союз.

Внучка поэтессы с Ассоциацией деятелей искусства уже обжаловали в судах решение прокуроров не защищать общественный интерес в отношении памятника, но суды отклонили жалобы, не установив нарушения правовых актов.

Созданный скульптором Владасом Вильджюнасом и архитекторами Гядиминасом Баравикасом, Гитисом Рамунисом памятник-бюст поэтессе установлен в 1974 году, в 1993 году он внесен в Реестр культурных ценностей.

В различных местах Литвы также переименовываются улицы, названные именем Нярис.