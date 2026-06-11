Пока в Риге вешают таблички: в центре Таллина ставят железобетонный бункер

Оно станет первым подобным объектом в публичном пространстве Эстонии и должно улучшить готовность жителей города к кризисным ситуациям. Укрытие из железобетонных конструкций разработано на основе стандартизированного украинского дизайна и предназначено для кратковременной защиты людей от взрывов, ударной волны и осколков. Модульная конструкция позволяет быстро монтировать и переносить укрытие.

Данное укрытие подарено городу компанией Citysec Industry. По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, город разрабатывает также программу кризисных детских садов, для которых хотят заказать модульные укрытия через процедуру тендера. Укрытие на Юхкентали, 10 является пилотным проектом, по результатам которого столичная мэрия примет решение о дальнейших шагах и более широком внедрении данного решения.