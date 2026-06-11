В США снова заговорили об инопланетянах: теперь утверждают, что их «несколько видов»

Бывший офицер ВВС США Дэвид Груш, который раньше уже рассказывал Конгрессу о якобы найденных «нечеловеческих биологических материалах» и технологиях неизвестного происхождения, выступил с новым заявлением. По его словам, американские власти знают не об одном, а о нескольких видах внеземной жизни.

Подробностей он не раскрыл. Но этого хватило, чтобы тема снова взлетела.

Группа сторонников раскрытия информации собралась у Капитолия и потребовала от правительства открыть файлы по НЛО и загадочным воздушным явлениям. Среди документов, которые хотят увидеть активисты, есть и материалы о знаменитом бразильском инциденте 1996 года, где местные жители утверждали, что столкнулись с нечеловеческими существами.

Самое странное, что эта тема в США уже давно не выглядит чистой фантастикой для ночных телешоу. Её обсуждают бывшие военные, конгрессмены и чиновники. Одни требуют прозрачности, другие говорят о секретных программах, третьи уверены, что речь вообще не об инопланетянах, а о демонах.

Пентагон, правда, раньше заявлял, что доказательств найденных пришельцев или внеземных технологий нет.

Но история всё равно живёт. Потому что когда бывший военный говорит фразу «несколько видов alien life», у миллионов людей в голове автоматически открывается не официальный отчёт, а дверь в ангар где-то посреди пустыни.