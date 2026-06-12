Служебную собаку выгнали со службы из-за слона. Теперь её обожает интернет

Во время теста Райкер должен был сохранять концентрацию и выполнять команды. Вместо этого пёс решил, что служба службой, а слон сам себя не обнимет. Овчарка полностью отвлеклась на игрушку и начала с ней играть.

Для экзамена это был провал. Райкера исключили из программы подготовки служебных собак.

Но история на этом не закончилась. Хозяин понял, что перед такой любовью спорить бессмысленно, и всё-таки купил Райкеру того самого плюшевого слона.

Позже пассажиры заметили пса на железнодорожной станции. Райкер гордо нёс свою любимую игрушку, будто не провалил экзамен, а получил главный приз.

Служебной собакой он, возможно, так и не стал. Зато явно нашёл своё настоящее призвание — жить лучшую собачью жизнь.