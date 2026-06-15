Industra Bank: «Экспорт? Мы знаем, как это работает!» Новости партнеров Редакция PRESS 15 июня, 2026 17:04 Новости партнеров

Латвийский банк помогает большому, среднему и малому бизнесу выходить на экспортные рынки, в том числе в Азию, Африку и другие регионы на карте мира.

Такая особенность делает этот банк в каком-то смысле уникальным.

В последние годы бизнесу пришлось работать в новой реальности: менять рынки сбыта, перестраивать цепочки поставок, искать других партнеров и еще быстрее принимать решения.

Для многих компаний страны именно экспорт становится возможностью более широких перспектив и развития. О том, что должны знать латвийские предприниматели, смотрящие в сторону освоения незнакомых рынков, мы попросили рассказать руководителя управления по обслуживанию клиентов Industra Bank опытного финансиста Анну СВАРЕНУ.

«Проведём сквозь финансовые джунгли!»

– Как получилось, что деятельность Industra Bank во многом ориентирована на латвийские предприятия, работающие на экспорт?

– Как-то выдающийся теннисист прошлого века Артур Эш (первый афроамериканец, ставший звездой мирового корта) на вопрос о возможностях развития улыбаясь посоветовал: «Начните оттуда, где вы сейчас находитесь. Используйте то, что у вас есть, и делайте все, что можете». Перефразирую: сделали нечто полезное или нужное - продайте это миру, и будет вам счастье.

Каждый банк старается найти какую-то свою изюминку в работе с клиентами, и мы обрели свою. Так как все акционеры нашего банка — латвийские предприниматели, еще на старте было решено поддерживать латвийские компании, работающие на экспорт, что в целом делает нашу страну сильнее и богаче. Если хотите, это экономический патриотизм – можно сказать и так…

Немного статистики: экспорт Латвии в марте 2026 года увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом и составил 1 847,1 миллиона евро, поддержанный ростом поставок минеральных топлив, нефти и нефтепродуктов (15,6%), электрического оборудования и приборов (4,6%), машин и механических устройств (10%), алкогольных и безалкогольных напитков (33,9%). Среди ключевых торговых партнеров экспорт увеличился в страны ЕС (11,5%) и страны СНГ (25,8%).

Экспорт создает в государстве рабочие места, приносит доход и дает толчок для разработки новых товаров и услуг. При этом особенно важно, чтобы все большую долю экспорта составляли товары и услуги с высокой добавленной стоимостью.

Как банк с местным капиталом, мы видим свою роль в том, чтобы быть надежным партнером для компаний, которые хотят развиваться и осваивать новые рынки. В прошлом году центр SKDS провел исследование, которое показало, что средние предприятия в Латвии, и в особенности экспортирующие, нередко чувствуют, что их потребности не находят отклика в крупных системных банках.

Мы не скрываем, что стратегия поддержки экспорта, которую мы для себя выбрали, - это наша ниша среди коллег на финансовом рынке.

Мы можем предложить нашим клиентам действительно многогранную и глубокую экспертизу в вопросах экспорта. Мы накопили уникальные знания и еще более бесценный опыт, которыми готовы делиться с клиентами.

Выход на экспортный рынок несет за собой немало непонятного и просто вызовов. Экспорт — это не просто, как может показаться на взгляд со стороны, даже если мы говорим о Европе, где правила игры более или менее понятны. А если какая-то компания планирует выход на, скажем так, чуть более рисковые рынки, то могут возникнуть реальные проблемы. Наш банк - тот самый проводник в джунглях, который все знает про местные законы и опасности и не даст вам попасть в беду.

На чужой планете...

- Сегодня активно развиваются азиатские рынки. Наверное, работа в этом регионе имеет свою специфику?

- Несомненно. Этот регион привлекает бизнесменов всего мира как невероятно перспективное направление. Мы готовы помочь компаниям в выходе на азиатские рынки – посоветуем, как найти оптимальные маршруты, как правильно составить документацию, как определиться с партнерами. Как правило, у любого нашего предпринимателя в менее понятном мире возникает множество самых разных проблем, поэтому без компетентной поддержки никак не обойтись. А мы всегда рядом, обращайтесь!

Мы работаем со странами СНГ, Китаем, Индией. В качестве потенциального региона для сотрудничества мы видим страны Африки, этот континент обладает невероятным потенциалом для развития. И некоторые латвийские компании уже проложили дорогу туда: например, наши клиенты занимаются доставкой зерна, хлебобулочных изделий и других продуктов питания.

Сегодня предпринимателям нужен не просто финансовый сервис, а верный и грамотный партнер, который понимает специфику бизнеса, умеет быстро реагировать и выстраивает отношения на основе доверия. В условиях постоянных изменений особенно ценятся откровенный диалог, гибкость и понимание того, что банк действительно находится на одной стороне с клиентом. Мы стараемся быть ближе к предпринимателям, понимать их потребности и предлагать решения, которые помогают бизнесу расти.

И да, экспортеры из Латвии сталкиваются со многими вызовами — особенно когда осваивают новые рынки за пределами привычной Европы. Industra Bank всегда рядом: поддержим и подскажем, как лучше. Умение наших специалистов глубоко проникать в специфику бизнеса, гибкость и способность предложить индивидуальные платежные решения – наш конек на рынке финансовых услуг.

Мы помогаем клиентам выстроить внутренние механизмы контроля — это очень важная, но трудоемкая сфера, особенно для тех, кто работает с третьими странами. Как специализированный местный банк, мы можем сделать то, на что крупные системные банки часто не решаются.

А поговорить?

– За бумагами мы не всегда видим конкретного человека. Я уже немного устаю от электронного общения с банками...

– Тогда вам – к нам. Приходите. Industra Bank – банк индивидуального обслуживания. Хотя мы больше концентрируемся на работе с предприятиями, мы также качественно и внимательно обслуживаем и физических лиц (и их депозиты), которых у нас 13 000 человек.

Филиалы банка действуют в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве и Вентспилсе. При желании всегда можно лично прийти в филиал, решить возникшие вопросы, получить консультацию.

Справка. Industra Bank — банк местного капитала, созданный местными предпринимателями. Банк сосредоточен на финансировании малых и средних предприятий Латвии и содействии развитию национальной экономики.

В 2025 году Industra Bank продемонстрировал стремительный рост: кредитный портфель банка увеличился на 62 %, а объём выданных кредитов к концу года превысил 170 миллионов евро. Объём клиентских депозитов на конец 2025 года приблизился к 300 миллионам евро.

Industra Bank — единственный банк местного капитала в Латвии, деятельность которого получила независимую оценку глобального рейтингового агентства. В феврале 2026 года Moody’s Ratings присвоило Industra Bank долгосрочный рейтинг депозитов Ba2 и рейтинг необеспеченных облигаций Ba3, подтвердив стабильный прогноз.

Industra Bank обслуживает почти 20 тысяч клиентов, предоставляя услуги как очно — в центрах обслуживания в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе и Елгаве, — так и дистанционно, независимо от местонахождения клиента.

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ.

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