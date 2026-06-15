Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Июня Завтра: Justine, Juta
Доступность

Industra Bank: «Экспорт? Мы знаем, как это работает!»

Новости партнеров Редакция PRESS 15 июня, 2026 17:04

Новости партнеров

Латвийский банк помогает большому, среднему и малому бизнесу выходить на экспортные рынки, в том числе в Азию, Африку и другие регионы на карте мира.

Такая особенность делает этот банк в каком-то смысле уникальным.

В последние годы бизнесу пришлось работать в новой реальности: менять рынки сбыта, перестраивать цепочки поставок, искать других партнеров и еще быстрее принимать решения.

Для многих компаний страны именно экспорт становится возможностью более широких перспектив и развития. О том, что должны знать латвийские предприниматели, смотрящие в сторону освоения незнакомых рынков, мы попросили рассказать руководителя управления по обслуживанию клиентов Industra Bank опытного финансиста Анну СВАРЕНУ.  

«Проведём сквозь финансовые джунгли!»

– Как получилось, что деятельность Industra Bank во многом ориентирована на латвийские предприятия, работающие на экспорт?

– Как-то выдающийся теннисист прошлого века Артур Эш (первый афроамериканец, ставший звездой мирового корта) на вопрос о возможностях развития улыбаясь посоветовал: «Начните оттуда, где вы сейчас находитесь. Используйте то, что у вас есть, и делайте все, что можете». Перефразирую: сделали нечто полезное или нужное - продайте это миру, и будет вам счастье.

Каждый банк старается найти какую-то свою изюминку в работе с клиентами, и мы обрели свою. Так как все акционеры нашего банка — латвийские предприниматели, еще на старте было решено поддерживать латвийские компании, работающие на экспорт, что в целом делает нашу страну сильнее и богаче. Если хотите, это экономический патриотизм – можно сказать и так…

Немного статистики: экспорт Латвии в марте 2026 года увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом и составил 1 847,1 миллиона евро, поддержанный ростом поставок минеральных топлив, нефти и нефтепродуктов (15,6%), электрического оборудования и приборов (4,6%), машин и механических устройств (10%), алкогольных и безалкогольных напитков (33,9%). Среди ключевых торговых партнеров экспорт увеличился в страны ЕС (11,5%) и страны СНГ (25,8%).

Экспорт создает в государстве рабочие места, приносит доход и дает толчок для разработки новых товаров и услуг. При этом особенно важно, чтобы все большую долю экспорта составляли товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. 

Как банк с местным капиталом, мы видим свою роль в том, чтобы быть надежным партнером для компаний, которые хотят развиваться и осваивать новые рынки. В прошлом году центр SKDS провел исследование, которое показало, что средние предприятия в Латвии, и в особенности экспортирующие, нередко чувствуют, что их потребности не находят отклика в крупных системных банках. 

Мы не скрываем, что стратегия поддержки экспорта, которую мы для себя выбрали, - это наша ниша среди коллег на финансовом рынке.

Мы можем предложить нашим клиентам действительно многогранную и глубокую экспертизу в вопросах экспорта. Мы накопили уникальные знания и еще более бесценный опыт, которыми готовы делиться с клиентами.

Выход на экспортный рынок несет за собой немало непонятного и просто вызовов. Экспорт — это не просто, как может показаться на взгляд со стороны, даже если мы говорим о Европе, где правила игры более или менее понятны. А если какая-то компания планирует выход на, скажем так, чуть более рисковые рынки, то могут возникнуть реальные проблемы. Наш банк - тот самый проводник в джунглях, который все знает про местные законы и опасности и не даст вам попасть в беду.

На чужой планете...

- Сегодня активно развиваются азиатские рынки. Наверное, работа в этом регионе имеет свою специфику?

- Несомненно. Этот регион привлекает бизнесменов всего мира как невероятно перспективное направление. Мы готовы помочь компаниям в выходе на азиатские рынки – посоветуем, как найти оптимальные маршруты, как правильно составить документацию, как определиться с партнерами. Как правило, у любого нашего предпринимателя в менее понятном мире возникает множество самых разных проблем, поэтому без компетентной поддержки никак не обойтись. А мы всегда рядом, обращайтесь!

Мы работаем со странами СНГ, Китаем, Индией. В качестве потенциального региона для сотрудничества мы видим страны Африки, этот континент обладает невероятным потенциалом для развития. И некоторые латвийские компании уже проложили дорогу туда: например, наши клиенты занимаются доставкой зерна, хлебобулочных изделий и других продуктов питания.

Сегодня предпринимателям нужен не просто финансовый сервис, а верный и грамотный партнер, который понимает специфику бизнеса, умеет быстро реагировать и выстраивает отношения на основе доверия. В условиях постоянных изменений особенно ценятся откровенный диалог, гибкость и понимание того, что банк действительно находится на одной стороне с клиентом. Мы стараемся быть ближе к предпринимателям, понимать их потребности и предлагать решения, которые помогают бизнесу расти. 

И да, экспортеры из Латвии сталкиваются со многими вызовами — особенно когда осваивают новые рынки за пределами привычной Европы. Industra Bank всегда рядом: поддержим и подскажем, как лучше. Умение наших специалистов глубоко проникать в специфику бизнеса, гибкость и способность предложить индивидуальные платежные решения – наш конек на рынке финансовых услуг.

Мы помогаем клиентам выстроить внутренние механизмы контроля — это очень важная, но трудоемкая сфера, особенно для тех, кто работает с третьими странами. Как специализированный местный банк, мы можем сделать то, на что крупные системные банки часто не решаются.

А поговорить?

– За бумагами мы не всегда видим конкретного человека. Я уже немного устаю от электронного общения с банками...

– Тогда вам – к нам. Приходите. Industra Bank – банк индивидуального обслуживания. Хотя мы больше концентрируемся на работе с предприятиями, мы также качественно и внимательно обслуживаем и физических лиц (и их депозиты), которых у нас 13 000 человек. 

Филиалы банка действуют в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве и Вентспилсе. При желании всегда можно лично прийти в филиал, решить возникшие вопросы, получить консультацию. 

Справка. Industra Bank — банк местного капитала, созданный местными предпринимателями. Банк сосредоточен на финансировании малых и средних предприятий Латвии и содействии развитию национальной экономики.

В 2025 году Industra Bank продемонстрировал стремительный рост: кредитный портфель банка увеличился на 62 %, а объём выданных кредитов к концу года превысил 170 миллионов евро. Объём клиентских депозитов на конец 2025 года приблизился к 300 миллионам евро.

Industra Bank — единственный банк местного капитала в Латвии, деятельность которого получила независимую оценку глобального рейтингового агентства. В феврале 2026 года Moody’s Ratings присвоило Industra Bank долгосрочный рейтинг депозитов Ba2 и рейтинг необеспеченных облигаций Ba3, подтвердив стабильный прогноз.

Industra Bank обслуживает почти 20 тысяч клиентов, предоставляя услуги как очно — в центрах обслуживания в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе и Елгаве, — так и дистанционно, независимо от местонахождения клиента.

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ.

Более подробная информация: https://industra.finance

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

И вся страна пусть подождет: что тормозит работу правительства Кулбергса?

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя Государственной канцелярии, неприемлема, заявил агентству ЛЕТА после заседания коалиции премьер-министр Андрис Кулбергс.

Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя Государственной канцелярии, неприемлема, заявил агентству ЛЕТА после заседания коалиции премьер-министр Андрис Кулбергс.

Читать
Загрузка

«Это ненормально!» Почему школьники в Латвии сдают экзамены по два месяца?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Продолжительность проведения централизованных экзаменов в Латвии, которая сейчас составляет около двух месяцев, нельзя считать нормальной, заявил в программе TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис.

Продолжительность проведения централизованных экзаменов в Латвии, которая сейчас составляет около двух месяцев, нельзя считать нормальной, заявил в программе TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис.

Читать

«Азербайджанская прачечная»: почти 3 млн евро конфисковано в пользу государства

Новости Латвии 20:39

Новости Латвии 0 комментариев

Экономический суд в июне признал преступно нажитыми и подлежащими конфискации в пользу государства 2 762 186,46 евро, а также три объекта недвижимости — квартиры в Риге, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Экономический суд в июне признал преступно нажитыми и подлежащими конфискации в пользу государства 2 762 186,46 евро, а также три объекта недвижимости — квартиры в Риге, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

У airBaltic новый бизнес-план: правительство даст еще 150 миллионов?

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

Читать

Что заметила гример LTV на лице Ричарда Гира?

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Недавно голливудская звезда Ричард Гир посетил Ригу. Визажист Илзе Липска также имела с ним особую встречу, нанеся актеру макияж перед записью телешоу «1:1», как сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Недавно голливудская звезда Ричард Гир посетил Ригу. Визажист Илзе Липска также имела с ним особую встречу, нанеся актеру макияж перед записью телешоу «1:1», как сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Читать

Мясной павильон закрыли: куда переехали торговцы мясом?

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

Половина торговцев из Мясного павильона уже продают свою продукцию в других местах Рижского Центрального рынка, сообщила агентству LETA руководитель корпоративных коммуникаций предприятия «Rīgas nami» Агнесе Лиците.

Половина торговцев из Мясного павильона уже продают свою продукцию в других местах Рижского Центрального рынка, сообщила агентству LETA руководитель корпоративных коммуникаций предприятия «Rīgas nami» Агнесе Лиците.

Читать

Опять богатые понаедут: депутаты против «золотых виз»

Новости Латвии 20:15

Новости Латвии 0 комментариев

Парламентская фракция партии "Прогрессивные" будет призывать президента Эдгара Ринкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об иммиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство (ВНЖ) на срок до пяти лет, если они перечислили 150 000 евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Парламентская фракция партии "Прогрессивные" будет призывать президента Эдгара Ринкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об иммиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство (ВНЖ) на срок до пяти лет, если они перечислили 150 000 евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Читать