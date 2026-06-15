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Великобритания запрещает доступ к соцсетям до 16 лет

© Deutsche Welle 15 июня, 2026 17:51

Мир 0 комментариев

Под запрет для лиц до 16 в Великобритании попадут такие платформы, как Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X. Соответствующие положения должны вступить в силу весной 2027 года. О запрете объявил Кир Стармер.

Великобритания запрещает доступ к соцсетям детям и подросткам младше 16 лет. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил в соцсети X премьер-министр Кир Стармер.  "Сегодня детям приходится искать свое место в мире, в котором технологии проникают во все сферы их жизни", - написал глава кабмина. "Я просто не могу больше это допускать. Поэтому мы возвращаем детям их детство", - добавил он.

Как уточнили в правительстве, меры, как ожидается, будут вынесены на рассмотрение парламента до Рождества. Соответствующие положения должны вступить в силу весной 2027 года.

Правительство планирует применить ту же модель, что и в Австралии. Под запрет попадут такие платформы, как Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X. Мессенджеры, к примеру WhatsApp и Signal, запрещать не будут.

Власти также рассмотрят вопрос о возможном запрете на использование в ночные часы и ограничениях на скроллинг для лиц младше 18 лет и представят более подробную информацию в июле. 

Чат-боты с ИИ, предоставляющие романтические услуги и имитацию отношений или ролевых игр с пользователями, будут доступны с 18 лет. Аналогичные функции по предоставлению интима будут ограничены для лиц младше 18 лет в целом в любых в чат-ботах на базе ИИ. 

Amnesty International: Диагноз - верный, лечение - неправильное
Комментируя решение правительства Великобритании исполнительный директор Amnesty International Великобритания Керри Москоджури заявила: "Это случай, когда диагноз поставлен верно, но лечение выбрано неправильно". 

"Запрет для детей младше 16 лет рискует представить детей как проблему вместо того, чтобы заняться компаниями и системами, которые изначально создают эти риски", - добавила она.

По словам Москоджури, соцсети могут подвергать детей вреду, но это также пространство, где многие молодые люди учатся, общаются с друзьями, находят поддержку, объединяются вокруг важных для них вопросов и заявляют о себе. 

"Нам нужно жесткое регулирование, которое будет бороться с бизнес-моделями, основанными на слежке, защищать данные детей и ставить безопасность выше прибыли", уверена эксперт. 

Первой в мире запретила доступ в соцсети детям и подросткам Австралия. Ограничения начали действовать в декабре 2025 года. Ответственность за нарушения несут владельцы соцсетей. 

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