Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Июня Завтра: Justine, Juta
Доступность

Суд в Великобритании подтвердил запрет пропалестинской группы как «террористической»

Euronews 15 июня, 2026 16:45

Мир 0 комментариев

Апелляционный суд Лондона в понедельник оставил в силе запрет правительства Великобритании на деятельность активистской группы Palestine Action, в результате которого полиция задержала и вывела с акций протеста тысячи людей - от студентов до 83-летнего отставного викария. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер поддержала запрет, заявив, что сторонники группы не понимают ее подлинной сущности.

Запрет, вступивший в силу 5 июля 2025 года, был введён в соответствии с национальным законом о терроризме.

Он сделал членство в пропалестинской протестной группе или поддержку её деятельности уголовным преступлением, за которое по антитеррористическому законодательству может грозить до 14 лет лишения свободы.

Запрет организации оспаривала соосновательница Palestine Action Худа Аммори, однако Апелляционный суд постановил, что "решение о признании её запрещённой не было незаконным".

Palestine Action "это не, как она утверждает, открыто действующее движение гражданского неповиновения прямого действия, подобное суфражисткам", - заявила судья Сью Карр, оглашая решение.

 "Это тайная структура, действующая через секретные ячейки, чтобы избежать выявления и привлечения к ответственности тех, кто с применением насилия уничтожает имущество третьих лиц", - подчеркнула она.

Группу внесли в правительственный чёрный список

Запрет, который привёл примерно к 3 000 задержаний, означает внесение группы в правительственный чёрный список, в котором уже числятся палестинское движение ХАМАС и ливанская поддерживаемая Ираном группировка "Хезболлах".

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер поддержала это решение, утверждая, что сторонники группы не осознают её "истинного характера".

"Очень важно, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что это не ненасильственная организация", - заявила она в прошлом году.

Созданная в 2020 году Palestine Action на своём сайте - доступ к нему для интернет-пользователей из Великобритании заблокирован - заявляет, что её цель - положить конец "глобальному участию в геноцидном и апартеидном режиме Израиля".

О группе широко заговорили на фоне войны в Газе, начавшейся после смертельной атаки ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Акции против оружейных заводов

Palestine Action в основном нацелена на оружейные заводы в Великобритании, прежде всего принадлежащие базирующейся в Израиле оборонной компании Elbit.

После вступления запрета в силу демонстранты провели ряд акций с плакатами "Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action", что привело к многочисленным задержаниям.

Сотням участников предъявлены обвинения, они ожидают судебных слушаний.

Группа оспаривала запрет в британских судах, утверждая, что он "несоразмерен" и оказывает "чрезвычайно серьёзное" влияние на соблюдение прав человека.

Высокий суд Лондона в феврале согласился с этими доводами и вынес решение в пользу Palestine Action, однако правительство подало апелляцию.

Однако решение Апелляционного суда, вынесенное в понедельник, отменяет этот вердикт и встаёт на сторону Министерства внутренних дел Великобритании.

Решение последовало после того, как в пятницу судья приговорил четырёх активистов к тюремным срокам за нападение на объект Elbit неподалёку от Бристоля на западе Англии, в результате которого был нанесён ущерб более чем на миллион фунтов.

Во время рейда в августе 2024 года четверо, одетые в красные комбинезоны, повредили компьютеры, беспилотники и другое оборудование, а затем вступили в столкновение с охраной и полицией, пытавшимися их остановить.

Один из них дважды ударил полицейскую по спине кувалдой, в результате чего у неё был перелом позвоночника.

По словам участников группы, их целью было "вывести из строя беспилотники и вооружение", которое, как они считали, будет использовано для убийства людей, прежде всего в секторе Газа.

Каждому из них назначили сроки от четырёх лет и восьми месяцев до семи лет и восьми месяцев лишения свободы.

Разрушительная военная кампания Израиля в Газе и против её населения стала поводом для рассмотрения в Международном суде ООН дела с обвинениями Израиля в «геноциде». Разбирательство продолжается, однако международный суд уже заявил о «правдоподобном риске» геноцида.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

На дизель — да, на бензин — нет: премьер о сохранении сниженного акциза до конца года
Важно

На дизель — да, на бензин — нет: премьер о сохранении сниженного акциза до конца года

Что заметила гример LTV на лице Ричарда Гира?
Важно

Что заметила гример LTV на лице Ричарда Гира?

И вся страна пусть подождет: что тормозит работу правительства Кулбергса?
Важно

И вся страна пусть подождет: что тормозит работу правительства Кулбергса?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

И вся страна пусть подождет: что тормозит работу правительства Кулбергса?

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя Государственной канцелярии, неприемлема, заявил агентству ЛЕТА после заседания коалиции премьер-министр Андрис Кулбергс.

Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя Государственной канцелярии, неприемлема, заявил агентству ЛЕТА после заседания коалиции премьер-министр Андрис Кулбергс.

Читать
Загрузка

«Это ненормально!» Почему школьники в Латвии сдают экзамены по два месяца?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Продолжительность проведения централизованных экзаменов в Латвии, которая сейчас составляет около двух месяцев, нельзя считать нормальной, заявил в программе TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис.

Продолжительность проведения централизованных экзаменов в Латвии, которая сейчас составляет около двух месяцев, нельзя считать нормальной, заявил в программе TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис.

Читать

«Азербайджанская прачечная»: почти 3 млн евро конфисковано в пользу государства

Новости Латвии 20:39

Новости Латвии 0 комментариев

Экономический суд в июне признал преступно нажитыми и подлежащими конфискации в пользу государства 2 762 186,46 евро, а также три объекта недвижимости — квартиры в Риге, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Экономический суд в июне признал преступно нажитыми и подлежащими конфискации в пользу государства 2 762 186,46 евро, а также три объекта недвижимости — квартиры в Риге, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

У airBaltic новый бизнес-план: правительство даст еще 150 миллионов?

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

Читать

Что заметила гример LTV на лице Ричарда Гира?

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Недавно голливудская звезда Ричард Гир посетил Ригу. Визажист Илзе Липска также имела с ним особую встречу, нанеся актеру макияж перед записью телешоу «1:1», как сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Недавно голливудская звезда Ричард Гир посетил Ригу. Визажист Илзе Липска также имела с ним особую встречу, нанеся актеру макияж перед записью телешоу «1:1», как сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Читать

Мясной павильон закрыли: куда переехали торговцы мясом?

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

Половина торговцев из Мясного павильона уже продают свою продукцию в других местах Рижского Центрального рынка, сообщила агентству LETA руководитель корпоративных коммуникаций предприятия «Rīgas nami» Агнесе Лиците.

Половина торговцев из Мясного павильона уже продают свою продукцию в других местах Рижского Центрального рынка, сообщила агентству LETA руководитель корпоративных коммуникаций предприятия «Rīgas nami» Агнесе Лиците.

Читать

Опять богатые понаедут: депутаты против «золотых виз»

Новости Латвии 20:15

Новости Латвии 0 комментариев

Парламентская фракция партии "Прогрессивные" будет призывать президента Эдгара Ринкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об иммиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство (ВНЖ) на срок до пяти лет, если они перечислили 150 000 евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Парламентская фракция партии "Прогрессивные" будет призывать президента Эдгара Ринкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об иммиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство (ВНЖ) на срок до пяти лет, если они перечислили 150 000 евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Читать