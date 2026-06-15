Суд в Великобритании подтвердил запрет пропалестинской группы как «террористической»

Запрет, вступивший в силу 5 июля 2025 года, был введён в соответствии с национальным законом о терроризме.

Он сделал членство в пропалестинской протестной группе или поддержку её деятельности уголовным преступлением, за которое по антитеррористическому законодательству может грозить до 14 лет лишения свободы.

Запрет организации оспаривала соосновательница Palestine Action Худа Аммори, однако Апелляционный суд постановил, что "решение о признании её запрещённой не было незаконным".

Palestine Action "это не, как она утверждает, открыто действующее движение гражданского неповиновения прямого действия, подобное суфражисткам", - заявила судья Сью Карр, оглашая решение.

"Это тайная структура, действующая через секретные ячейки, чтобы избежать выявления и привлечения к ответственности тех, кто с применением насилия уничтожает имущество третьих лиц", - подчеркнула она.

Группу внесли в правительственный чёрный список

Запрет, который привёл примерно к 3 000 задержаний, означает внесение группы в правительственный чёрный список, в котором уже числятся палестинское движение ХАМАС и ливанская поддерживаемая Ираном группировка "Хезболлах".

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер поддержала это решение, утверждая, что сторонники группы не осознают её "истинного характера".

"Очень важно, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что это не ненасильственная организация", - заявила она в прошлом году.

Созданная в 2020 году Palestine Action на своём сайте - доступ к нему для интернет-пользователей из Великобритании заблокирован - заявляет, что её цель - положить конец "глобальному участию в геноцидном и апартеидном режиме Израиля".

О группе широко заговорили на фоне войны в Газе, начавшейся после смертельной атаки ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Акции против оружейных заводов

Palestine Action в основном нацелена на оружейные заводы в Великобритании, прежде всего принадлежащие базирующейся в Израиле оборонной компании Elbit.

После вступления запрета в силу демонстранты провели ряд акций с плакатами "Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action", что привело к многочисленным задержаниям.

Сотням участников предъявлены обвинения, они ожидают судебных слушаний.

Группа оспаривала запрет в британских судах, утверждая, что он "несоразмерен" и оказывает "чрезвычайно серьёзное" влияние на соблюдение прав человека.

Высокий суд Лондона в феврале согласился с этими доводами и вынес решение в пользу Palestine Action, однако правительство подало апелляцию.

Однако решение Апелляционного суда, вынесенное в понедельник, отменяет этот вердикт и встаёт на сторону Министерства внутренних дел Великобритании.

Решение последовало после того, как в пятницу судья приговорил четырёх активистов к тюремным срокам за нападение на объект Elbit неподалёку от Бристоля на западе Англии, в результате которого был нанесён ущерб более чем на миллион фунтов.

Во время рейда в августе 2024 года четверо, одетые в красные комбинезоны, повредили компьютеры, беспилотники и другое оборудование, а затем вступили в столкновение с охраной и полицией, пытавшимися их остановить.

Один из них дважды ударил полицейскую по спине кувалдой, в результате чего у неё был перелом позвоночника.

По словам участников группы, их целью было "вывести из строя беспилотники и вооружение", которое, как они считали, будет использовано для убийства людей, прежде всего в секторе Газа.

Каждому из них назначили сроки от четырёх лет и восьми месяцев до семи лет и восьми месяцев лишения свободы.

Разрушительная военная кампания Израиля в Газе и против её населения стала поводом для рассмотрения в Международном суде ООН дела с обвинениями Израиля в «геноциде». Разбирательство продолжается, однако международный суд уже заявил о «правдоподобном риске» геноцида.