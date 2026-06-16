Критик Путина застрелен в Польше: задержаны двое граждан Белоруссии

В Польше рамках расследования убийства российского карикатуриста и художника Семена Скрепецкого (настоящее имя Роберт Кузовков) задержаны двое граждан Белоруссии. Нападение произошло в понедельник утром в городе Бяла-Подляска в Подляском воеводстве, недалеко от места проживания 44-летнего мужчины. В заявлении прокуратуры говорится, что по предварительным данным, художник получил пять огнестрельный ранений.

Как сообщает прокуратура, неизвестный мужчина и выстрелил в него два раза из огнестрельного оружия. Когда раненый упал на землю, нападавший сделал еще три выстрела, после чего поспешно скрылся с места происшествия.

Во время брифинга окружной прокуратуры в Люблине журналисты спрашивали, могло ли это убийство быть заказным, в частности, из-за угроз, о которых сам художник писал в своем канале в сервисе Telegram. Пока что следователи отрабатывают разные версии. Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак заявил Euronews, что "по этому делу впереди еще много задержаний".

Симон Скрепецкий с 2021 года жил в Польше. Он уехал из России, опасаясь репрессий. По данным СМИ, за несколько дней до гибели он участвовал в демонстрации у посольства России в Берлине, где показывал свои антипутинские работы и перформансы.

Скрепецкий был сатириком и политическим художником, который в своих карикатурах высмеивал не только российского президента Владимира Путина, но и лидера Чечни Рамзана Кадырова, а также всю политическую систему Российской Федерации. Еще 15 июня он сообщал в своем Telegram-канале о поступающих в его адрес угрозах. В одном из постов он писал, что российские националисты и сторонники Кремля угрожают ему расправой.

Представитель прокуратуры: "По этому делу впереди еще много задержаний"

По данным прокуратуры, вскоре после происшествия начальник городской полиции в Бяле-Подляске объявил тревогу для всего личного состава подразделения. В результате проведенных мероприятий рядом с консульством Республики Белоруссии были задержаны двое граждан Беларуси 37 и 33 лет. Сейчас их допрашивают. Однако, как подчеркнул в беседе с Euronews Марцин Козак, дело носит многоэпизодный характер, и никому из задержанных пока не предъявлено обвинение.

"Мы прорабатываем разные версии, с различной степенью вероятности, но не можем исключать и бытовой мотив, потому что, каким бы сенсационным все это ни казалось, может оказаться, что речь идет просто о рядовом бытовом преступлении. Но это, действительно, лишь мои рассуждения", – сказал он.

Как отмечает прокуратура, на месте происшествия были изъяты пять гильз и одна пуля калибра 9 мм Luger Geco. По словам Марцина Козака, собранная доказательная база обширна и позволяет следователям постепенно восстанавливать все более полную картину событий.

"Я хочу сообщить, что по этому делу впереди еще много задержаний, обысков, проверок документов, остановок транспортных средств. Мы будем проверять каждую зацепку. Сегодня на пресс-конференции мы обратились ко всем, кто в момент происшествия, поблизости от места преступления мог где-то зафиксировать людей, подходивших к месту, или машины, подъезжавшие к месту происшествия, с просьбой связаться с нами".

На пресс-конференции Козак сообщил, что прокуратура пока не может раскрывать информацию об основных мотивах убийства. При этом он допускает, что, хотя сейчас нельзя исключать ни одной версии, речь, скорее всего, шла именно о заказном убийстве.

"Выводы я бы хотел оставить за вами. Я изложил факты: к мужчине, стоящему на тротуаре, подходит нападавший, делает три выстрела в спину, а после падения жертвы подходит и стреляет еще два раза. Выводы, пожалуй, напрашиваются сами собой, но я обязан опираться только на факты".

Гибель Симона Скрепецкого вписывается в более широкий контекст судьбы российских художников, активистов и оппозиционеров, критикующих Кремль. Одним из самых известных символов такого протеста остается музыкальная группа Pussy Riot: ее участницы, ранее отбывавшие сроки и подвергавшиеся преследованиям за антипутинские акции, 7 мая провели в Венеции акцию против участия России в 61-й Международной художественной выставке (Биеннале).

В последние годы многие противники Владимира Путина были вынуждены эмигрировать, а часть из них сталкивалась с угрозами, репрессиями или уголовными делами. Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен и умер в исправительной колонии в 2024 году.

Кремль отрицает обвинения в причастности к убийству оппозиционера. После его смерти Кремль обвинил Запад в использовании этого дела против России, а критику со стороны западных лидеров назвал "неприемлемой".

Однако в 2025 году вдова оппозиционера Юлия Навальная сообщила, что исследования, проведенные зарубежными лабораториями при поддержке правительств пяти государств, выявили в образцах, взятых из тела Алексея Навального, эпибатидин – мощный нейротоксин, содержащийся в яде некоторых видов лягушек.