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Ветропарк под вопросом: суд проверит законность решения правительства

Редакция PRESS 16 июня, 2026 17:28

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LETA

Общество Drosme Darīt обратилось в Административный районный суд с требованием отменить распоряжение Кабинета министров, разрешающее строительство ветропарка EKO Ziemeļi в волостях Эдоле и Падуре Кулдигского края.

Суд принял заявление к рассмотрению и возбудил административное дело. Кабинету министров и Государственной службе окружающей среды поручено в течение месяца предоставить письменные пояснения и материалы, имеющие значение для разбирательства.

По мнению общества, решение правительства было принято на основе неполной оценки воздействия на окружающую среду, а замечания жителей, экспертов и профильных учреждений не были должным образом учтены.

В иске отмечается, что часть важных вопросов либо изучена недостаточно, либо отложена на более поздние этапы реализации проекта. В частности, речь идет о влиянии шума и низкочастотных колебаний, эффекте мерцания, воздействии на птиц и летучих мышей, совокупном эффекте от нескольких ветропарков в регионе, а также вопросах строительства сопутствующей инфраструктуры.

В Drosme Darīt также считают недопустимым, что такие аспекты, как конкретные технические решения, меры по снижению воздействия и механизмы мониторинга, предполагается уточнять уже после утверждения проекта. По мнению общества, это противоречит принципу предосторожности и снижает значение экологической оценки.

При этом организация подчеркивает, что не выступает против развития возобновляемой энергетики. По ее мнению, реализация крупных инфраструктурных проектов должна основываться на полной, качественной и юридически обоснованной оценке их последствий.

«Общество вправе ожидать, что перед утверждением проектов такого масштаба будут всесторонне оценены все существенные последствия для окружающей среды и качества жизни людей. Цель судебного разбирательства — добиться того, чтобы эти вопросы были рассмотрены по существу, а процесс принятия решений был прозрачным, законным и соответствующим общественным интересам», — заявил председатель правления Drosme Darīt Робертс Тенасс.

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