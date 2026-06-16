Под землёй нашли сеть длиной 68 квадриллионов миль. И она всё это время была у нас под ногами

По оценкам исследователей, только в верхнем слое почвы находится около 110 квадриллионов километров таких грибных нитей. В милях это примерно 68 квадриллионов. Для сравнения: это почти в миллиард раз больше расстояния от Земли до Солнца.

Речь идёт не о привычных грибах с ножкой и шляпкой, а о тончайших подземных нитях, которые называются гифами. Они принадлежат арбускулярным микоризным грибам. Эти грибы живут в союзе с растениями: растения отдают им углерод, полученный с помощью фотосинтеза, а грибы помогают добывать воду и питательные вещества.

Получается настоящий подземный обменный пункт. Сверху всё выглядит как трава, лес, поле или болото. Внизу работает сложная живая инфраструктура, которая соединяет корни растений и помогает почве удерживать углерод.

По новым расчётам, такие грибные сети ежегодно перемещают в почвы около 4 миллиардов тонн углекислого газа в пересчёте на CO2. Это примерно 11% годовых выбросов, связанных с деятельностью человека.

Особенно много такой подземной инфраструктуры оказалось в травянистых экосистемах. На них приходится около 40% мировой массы этих грибных сетей. Плотные участки учёные прогнозируют в затопляемых лугах Южного Судана, во Флоридских Эверглейдс и на Тибетском плато.

Но есть и тревожная часть. В крупных сельскохозяйственных землях плотность таких сетей, по расчётам исследователей, в среднем примерно на 50% ниже, чем в диких экосистемах. Это может влиять на способность почвы удерживать углерод, перерабатывать питательные вещества и выдерживать стресс.

Для новой карты учёные собрали данные более чем из 16 тысяч почвенных образцов по всему миру. Затем они использовали машинное обучение, чтобы оценить плотность грибных сетей там, где прямых измерений пока нет. Также исследователи изучили более 300 тысяч живых грибных нитей в лаборатории с помощью роботизированной съёмки.

Один из авторов исследования, Джастин Стюарт из Society for the Protection of Underground Networks, отметил, что в одной чайной ложке почвы может быть до 10 метров микоризной сети.

И это, пожалуй, самая странная деталь всей истории. Мы ходим по земле, строим дороги, пашем поля, сажаем газоны и почти не думаем о том, что под ногами может лежать живая система планетарного масштаба.

Её не видно. Она не шумит. Она не похожа на чудо из научной фантастики. Но, возможно, именно такие тихие сети и делают планету пригодной для жизни.