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Рундальский дворец скорбит. Умер курляндский герцог Эрнст Иоганн Бирон

Редакция PRESS 19 июня, 2026 20:47

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В возрасте 85 лет умер курляндский герцог Эрнст Иоганн Бирон - потомок рода Биронов, многолетний покровитель Рундальского дворца и сторонник сохранения культурного наследия Латвии.

Связь Бирона с дворцом началась в 1987 году, когда он познакомился с директором музея Имантом Ланцманисом. Их объединили интерес к истории резиденции и стремление вернуть ей прежний облик.

«С 1987 года, когда герцог впервые встретился с директором музея Рундальского дворца Имантом Ланцманисом, их связывала тесная дружба, основанная на искреннем интересе как к прошлому Рундальского дворца, так и к его возрождению в наши дни», - говорится в сообщении дворца.

После 1990 года Эрнст Иоганн Бирон вместе с супругой Элизабет начал регулярно приезжать в Латвию. Первый визит был связан с выставкой к 300-летию со дня рождения его предка, курляндского герцога Эрнста Иоганна.

Со временем Бирон стал покровителем музея. Он следил за ходом реставрации, финансировал отдельные проекты, передавал экспонаты, связанные с родом Биронов, и помогал приобретать произведения искусства.

В 2005 году Латвия отметила его вклад в восстановление Рундальского дворца, присвоив ему степень Великого командора Ордена Признания.

Сотрудники музея вспоминают, что во время визитов Бирон неизменно интересовался восстановлением дворцового комплекса и высоко оценивал работу специалистов.

«Наша земная жизнь - лишь часть вечности, но вклад курляндского герцога Эрнста Иоганна Бирона в восстановление культурного наследия Латвии ещё долго будет жить в нашей памяти», - заявили в Рундальском дворце.

Коллектив дворца выразил соболезнования семье, близким и друзьям Эрнста Иоганна Бирона, а также всем, для кого его помощь в сохранении культурного наследия Латвии имела особое значение.

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