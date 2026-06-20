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Мир — это война (Оруэлл). А Иран снова перекрыл Ормуз — понимайте как хотите

Euronews 20 июня, 2026 21:39

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Центральный штаб иранских вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» объявил о немедленном закрытии Ормузского пролива для судоходства, обвинив Соединённые Штаты в нарушении условий меморандума о прекращении войны. В заявлении военных, опубликованном агентством Tasnim, говорится, что США «явно нарушили первый пункт соглашения», а Израиль систематически нарушает режим прекращения огня на юге Ливана, «совершает массовые убийства и вынуждает сотни тысяч мирных жителей покидать свои дома».

Кроме того, Тегеран указал на отказ израильских войск покинуть юг Ливана. «Ормузский пролив закрыт для прохода судов», — говорится в заявлении. Военные также предупреждают, что этот шаг — лишь первый ответ на «предательство врага». «В случае продолжения агрессии будут запланированы и осуществлены следующие шаги для принуждения врага к выполнению своих обязательств», — резюмировали в центральном штабе иранских ВС.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что собирается в ближайшие дни отправиться в Швейцарию на переговоры с Ираном. «Я планирую вылететь примерно в течение ближайших двух дней», — сказал он 20 июня в эфире Fox News. Вэнс также сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и проводят там консультации по техническим вопросам. Кроме того, по словам вице-президента, в скором времени в Швейцарию должна прибыть и команда иранских переговорщиков.

Накануне, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагал снятие морской блокады Ирана, разблокировку Ормузского пролива и 60-дневные переговоры по финальным параметрам мира. Центральное командование США уже сообщило об отмене блокады.

Однако мирные переговоры, запланированные на 19 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, не состоялись. В Белом доме пояснили, что Вэнс отложил поездку, поскольку планы технических переговоров «ещё не согласованы окончательно». Отмена встречи, как пишет The Guardian, стала неожиданностью — десятки чиновников Белого дома и представители СМИ уже находились в Швейцарии и готовились к визиту сторон.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что в американской разведке пришли к выводу: в результате военной кампании президента США Дональда Трампа против Ирана Тегеран получил возможность фактически по своему усмотрению перекрывать Ормузский пролив. «Мы передали Ирану фактический контроль над проливом — оружие, более мощное, чем любая ядерная бомба», — заявил один из собеседников канала. По оценкам разведки, Иран также научился наносить целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива, что стало ещё одним инструментом давления в его арсенале.

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