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И с нулевым выбросом: батареи нового поколения обеспечат перелёты на 1000 километров

Редакция PRESS 22 июня, 2026 15:08

Наука 0 комментариев

У Греты Тунберг появился повод для осторожного праздника. Пока активисты годами требовали остановить углеродные выбросы, экономика и технологии сделали то, что еще недавно считалось утопией. Самое любопытное, что произошло это не совсем так, как представляли себе сторонники климатической революции. Но результат, как говорится, на табло.

Тайваньский производитель аккумуляторов ProLogium и нидерландская аэрокосмическая компания Elysian Aircraft подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий оценку возможности использования литий-керамических аккумуляторов нового поколения в крупных пассажирских самолетах.

Согласно техническим условиям соглашения, стороны должны разработать аккумуляторные элементы, способные работать в составе батарейных блоков с удельной энергоемкостью от 320 до 420 ватт-час на килограмм. Предполагается, что такие показатели позволят обеспечить потребности крупных коммерческих самолетов, рассчитанных на маршруты протяженностью от 750 до 1000 километров на одной зарядке.

Соглашение предусматривает два основных направления технической оценки. Первое связано со стандартными испытаниями на совместимость, которые должны показать, могут ли существующие аккумуляторные архитектуры ProLogium быть интегрированы в авиационные электрические системы без конструктивных изменений.

Второе направление касается индивидуальной разработки. Инженеры займутся созданием новых вариантов аккумуляторных элементов, специально адаптированных к требованиям коммерческой авиации в области безопасности, габаритов конструкции и ограничений по массе.

До сих пор развитие коммерческой электрической авиации сдерживалось тем, что традиционные литий-ионные аккумуляторы не обеспечивают достаточного запаса энергии относительно собственного веса. Твердотельные и литий-керамические технологии позволяют уменьшить массу батарей и повысить их безопасность благодаря замене жидких электролитов стабильными твердыми материалами.

Партнеры также изучат возможность создания производственных мощностей и цепочек поставок в Европе. Размещение производства материалов и сборки батарей рядом с объектами Elysian позволит сократить расстояния международных перевозок.

Руководители обеих компаний подчеркнули, что одной лишь высокой емкости аккумуляторных элементов недостаточно для решения задач электрической авиации. Полет требует комплексной интеграции систем, соответствующего уровня безопасности и дальнейшего снижения массы конструкции. В рамках исследования будет оцениваться, насколько эффективно данные аккумуляторные архитектуры работают при масштабировании до полноценных авиационных модулей.

Официальные консультации в рамках подписанного меморандума должны показать, способны ли аккумуляторные технологии следующего поколения реально удовлетворить эксплуатационные требования крупных коммерческих пассажирских самолетов с нулевыми выбросами.

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