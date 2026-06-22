Фестиваль Лаймы «Рандеву» в Дзинтари: удивительные гости Zdob și Zdub и Sunstroke Project

Основанная в 1994 году в Кишинёве, группа Zdob și Zdub уже более тридцати лет соединяет, казалось бы, несоединимое - корни молдавского и румынского фольклора с энергией панк-рока, этнографическую точность с иронией городской культуры.

Состав под руководством Романа Ягупова выпустил десять студийных альбомов и стал единственным исполнителем в истории «Евровидения», трижды успешно прошедшим полуфинал: в 2005 году с песней «Boonika bate doba», в 2011-м - с «So Lucky» и в 2022 году вместе с Frații Advahov с международно полюбившейся «Trenulețul», занявшей седьмое место в финале и ставшей подлинным культурным послом Молдовы по всей Европе.

От легендарных «DJ Vasile» и «Videocronica» до ранних коллабораций с оркестром Эмира Кустурицы No Smoking Orchestra их звучание всегда балансирует между традицией и смелым художественным экспериментом. В вечер открытия эта музыка прозвучит в сопровождении живого фестивального оркестра.

Sunstroke Project, основанная в 2007 году в Тирасполе, имя, которое публика фестиваля знает и любит уже много лет. Двукратные участники «Евровидения»: в 2010 году вместе с Олей Тирой с песней «Run Away», мировую славу которой обеспечил легендарный интернет-феномен Epic Sax Guy саксофониста Сергея Степанова, и в 2017 году с электропоп-хитом «Hey Mamma», занявшим третье место в финале - лучший результат Молдовы за всю историю конкурса.

В этом году в карьере коллектива произошёл новый яркий поворот: Сергей Степанов с песней «Run Away» дошёл до полуфинала 19-го сезона популярного британского шоу Britain's Got Talent, где его совместное выступление с британским артистом KSI стало одним из самых ярких моментов сезона и получило похвалу от члена жюри Саймона Коуэлла. Тем временем сама песня «Run Away» уже четвёртый год подряд удерживает позиции в мировых танцевальных чартах.

Великолепный голос солиста, синтез саксофона и современной танцевальной музыки, харизматичная сценическая подача и безупречное чувство ритма превращают каждое их выступление в искрящееся шоу, наполненное светом и живой энергией.

«Молдова небольшая страна с невероятно мощным музыкальным голосом. С Zdob și Zdub и Sunstroke Project мы даём нашим зрителям возможность узнать два совершенно разных лица молдавской музыки, и оба дарят именно то, что мы больше всего ценим в фестивале: подлинность, энергию и музыкальную свободу», - комментирует Лайма Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 состоится с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». Организаторы фестиваля благодарят за поддержку Юрмальскую городскую думу, BMW Latvija, Inchcape Motors Latvia, LIDO, VENDEN и косметику Dzintars.