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На Латвию идет волна «красной» жары: в ближайшие дни солнце будет беспощадным

Редакция PRESS 24 июня, 2026 15:16

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На предстоящих выходных в Латвию придет настоящая жара — местами температура воздуха может достигнуть +34 градусов, сообщает портал Meteolapa.lv.

По данным синоптиков, начиная с субботы в стране как минимум на три дня установится очень теплая погода. В воскресенье и/или понедельник во многих районах Земгале столбики термометров могут подняться до +30...+34 градусов.

«Начиная с субботы как минимум три дня прогнозируется очень жаркая погода. В воскресенье и/или понедельник во многих местах Земгале температура достигнет +30...+34 °C. Дальнейшие прогнозы, за небольшими исключениями, остаются по-летнему теплыми, и в начале июля похолодания не ожидается», — отмечает Meteolapa.lv.

 

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