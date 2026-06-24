На Латвию идет волна «красной» жары: в ближайшие дни солнце будет беспощадным

По данным синоптиков, начиная с субботы в стране как минимум на три дня установится очень теплая погода. В воскресенье и/или понедельник во многих районах Земгале столбики термометров могут подняться до +30...+34 градусов.

«Начиная с субботы как минимум три дня прогнозируется очень жаркая погода. В воскресенье и/или понедельник во многих местах Земгале температура достигнет +30...+34 °C. Дальнейшие прогнозы, за небольшими исключениями, остаются по-летнему теплыми, и в начале июля похолодания не ожидается», — отмечает Meteolapa.lv.