На Латвию идет волна «красной» жары: в ближайшие дни солнце будет беспощадным

Sakot ar sestdienu vismaz trīs dienas prognozēts ļoti karsts laiks, svētdien un/vai pirmdien daudzviet Zemgalē +30 ... +34 C. Tālākās prognozes kopumā ar nelieliem izņēmumiem vasarīgi siltas, jūlija sākumā vēsumu neredz (https://t.co/eP40q2PxTO). pic.twitter.com/4u6t7WZ4IL— meteolapa.lv (@meteolapa) June 24, 2026
По данным синоптиков, начиная с субботы в стране как минимум на три дня установится очень теплая погода. В воскресенье и/или понедельник во многих районах Земгале столбики термометров могут подняться до +30...+34 градусов.
«Начиная с субботы как минимум три дня прогнозируется очень жаркая погода. В воскресенье и/или понедельник во многих местах Земгале температура достигнет +30...+34 °C. Дальнейшие прогнозы, за небольшими исключениями, остаются по-летнему теплыми, и в начале июля похолодания не ожидается», — отмечает Meteolapa.lv.