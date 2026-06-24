«Новая мексиканская граница!» Жители возмущены: забор перекрыл путь к морю

В соцсетях опубликовано несколько видеороликов, на которых показан новый забор вдоль железной дороги. Возможно, он действительно убережет некоторых людей от необдуманного перехода путей в неположенном месте, что может закончиться трагедией. Однако комментаторы призывают руководствоваться здравым смыслом и соблюдать принцип соразмерности.

Местным жителям на протяжении многих десятилетий было достаточно перейти железнодорожные пути, чтобы попасть к морю. Теперь же вместо нескольких сотен метров им приходится делать крюк длиной в несколько километров.

Можно сказать, что люди находятся в шоке. Как отметил один из пользователей: «Проблема не в том, что один идиот что-то неправильно спланировал, а другой это построил. Такое в жизни бывает. Проблема в том, что реакция людей, скорее всего, не выйдет за пределы возмущения в социальных сетях. Сомневаюсь, что кто-то воспользуется своим правом обратиться в суд и оспорить эти действия самоуправления».