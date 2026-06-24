Глава ВОЗ: лидеры должны срочно действовать из‑за смертельной жары в Европе

«Лидеры должны в приоритетном порядке инвестировать в устойчивые к изменению климата системы здравоохранения, одновременно ускоряя климатические меры и сокращая факторы, подпитывающие климатический кризис», написал Тедрос (источник на английском языке)на X (источник на английском языке).

Чтобы защитить людей, ВОЗ призывает власти делать города прохладнее, обеспечивать доступ к воде и тени, навещать тех, кто находится в группе наибольшего риска, и заранее готовить системы здравоохранения к периодам максимальной жары.

Европейский регион является самым быстро нагревающимся в мире. Только за последние четыре года жара унесла жизни более 200 000 человек, а смертность, связанная с высокими температурами, за последние 20 лет выросла на 30 %.

«Температуры по всей Европе растут примерно вдвое быстрее среднемировых значений, что увеличивает вероятность и силу экстремальной жары в будущем», добавил Тедрос.