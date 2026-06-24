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Везла нелегалов в Ригу: гражданка Эстонии оказалась на скамье подсудимых

© LETA 24 июня, 2026 15:55

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Прокуратура Латвии направила в Латгальский окружной суд уголовное дело, по которому гражданке Эстонии предъявлено обвинение в незаконной переправке иммигрантов через латвийскую границу. Об этом в среду сообщила прокуратура информационному агентству LETA.

Неустановленное в ходе досудебного следствия лицо создало в приложении Telegram организованную группу для незаконной переправки в Латвию людей без необходимых для этого документов.

Согласно обвинению, это лицо распределило обязанности между членами организованной группы, руководило и координировало ее деятельность, а также давало другим участникам указания по совершению конкретных преступлений для достижения общей цели.

Оно также передавало информацию о местонахождении и маршруте передвижения нелегальных иммигрантов.

Во исполнение общего преступного замысла один из членов группы встретил двух нелегальных иммигрантов — граждан Эритреи и Эфиопии — и направил их к белорусско-латвийской границе. Там он дал им инструкции по пересечению границы в обход пограничного контроля, а также передал координаты места в Краславском крае, указанного лидером группы, откуда их должна была забрать на машине гражданка Эстонии.

Согласно обвинению, следуя указаниям лидера группы, гражданка Эстонии прибыла в назначенное место, посадила нелегальных иммигрантов в свой автомобиль и начала их перевозку в Ригу.

Контрабандистку задержали в Резекненском крае: полиция остановила ее автомобиль, в котором находились двое нелегальных иммигрантов.

Прокуратура отмечает, что 20 октября 2023 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие более суровые наказания за незаконную переправку лиц через государственную границу.

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