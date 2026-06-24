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«Выглядит лицемерием!» На посла США в Латвии обрушилась волна критики (3)

Редакция PRESS 24 июня, 2026 17:17

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Посол США в Латвии Мелиса Арджироса опубликовала в социальных сетях поздравление с праздником Лиго и Яновым днем на английском языке. Если одни пользователи поблагодарили дипломата за поздравление с национальным праздником, то другие обратили внимание на обстоятельство, которое, по их мнению, не свидетельствует о лояльности посольства США к Латвии.

Главным поводом для критики стало то, что на сайте посольства США в Латвии до сих пор доступна информация на русском языке.

«Спасибо за поздравление! А когда с вашего сайта исчезнет язык бывшей оккупационной власти Латвии? Какой сигнал вы посылаете латвийскому обществу, продолжая использовать язык бывшей оккупационной власти?»

«Пока вы поддерживаете русский язык, ваши поздравления выглядят лицемерием».

«Do the right thing and stop insulting Latvia and get the Russian language off your website» («Поступите правильно: перестаньте оскорблять Латвию и уберите русский язык со своего сайта»).

«Возмутительная наглость со стороны посольства США в Латвии, когда на вашем сайте присутствует язык государства-агрессора, который не имеет никакого отношения к Латвии».

 

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