Начальник Налоговой и таможенной полиции, генерал Андрей Гришин, в программе TV24 «Персона дня» пояснил, что эти изменения не являются инициативой Латвии, а представляют собой решение Европейского союза, которое вводится во всех государствах-членах.

По его словам, национальные органы власти имеют ограниченные возможности влиять на содержание этого регулирования, поскольку оно касается единой таможенной территории ЕС. Латвийская таможенная служба будет обеспечивать выполнение новых требований и контроль на границах, защищая тем самым общий рынок Евросоюза.

Согласно новым правилам, на все товары, приобретенные в третьих странах через интернет-магазины, будет распространяться таможенный сбор. Он составит фиксированные три евро за каждую товарную позицию. Это означает, что плата будет взиматься за каждый отдельный вид товара в отправлении, а не только за посылку в целом.

Например, если в одной посылке находятся несколько предметов одежды одной категории, сбор может быть начислен только один раз. Если же в отправлении содержатся товары разных категорий, платить придется за каждую позицию отдельно. Таким образом, итоговые расходы будут зависеть от состава заказа.

Гришин также отметил, что во многих случаях интернет-платформы смогут заранее включать этот сбор в конечную стоимость товара. В таком случае покупателю не придется ничего доплачивать при получении посылки. Однако если сбор не будет включен в цену заранее, его придется оплатить при получении отправления или во время прохождения таможенных процедур.

В таможенной службе подчеркивают, что изменения затронут очень большой объем отправлений. В прошлом году их число исчислялось миллионами и продолжает расти. Поэтому ожидается существенное увеличение нагрузки на таможенные органы.

Более подробная информация о новых требованиях доступна на сайте Государственной службы доходов (VID) и в подготовленных ею информационных материалах.