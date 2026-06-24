Зеленский: получив обещанную помощь от G7, Украина проведёт операцию в Крыму и принудит Москву к миру

В последнее время украинские силы значительно нарастили количество ударов по военной и энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма. В ночь на 21 июня дроны атаковали нефтебазу в Керчи и порт «Кавказ», что привело к полной остановке продажи топлива на полуострове и закрытию паромной переправы. В ту же ночь перебои с электричеством затронули значительную часть Крыма, включая Севастополь, Алушту, Армянск, Красноперекопск и Джанкой. Вслед за этим, в ночь на 23 июня, была атакована электроподстанция «Насосная-2» в Советском районе, а в ночь на 24 июня — Балаклавская ТЭС в Севастополе, после чего город полностью остался без света. По данным «Крымского ветра», повреждения зафиксированы также на Керченской ТЭЦ, подстанции «Западный Крым» и в районе горы Ай-Петри, где находится радиолокационная станция ВКС РФ.

Параллельно Силы специальных операций Украины заявили о полном уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное — стратегической артерии, использовавшейся для снабжения войск на южном направлении. Это продолжение системной кампании по изоляции полуострова, которую ранее анонсировал министр обороны Михаил Федоров. «Происходит изоляция Крыма дронами. И выглядит так, что в ближайшее время Крым превратится в остров», — заявлял он. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (позывной «Мадяр») добавлял, что Крым теряет значение как военный плацдарм, а впереди — транспортная изоляция, срыв туристического сезона и дефицит ресурсов. «Как было, уже не будет», — резюмировал он. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров тем временем призвал россиян покидать полуостров, «пока Керченский мост ещё стоит».

Кроме того, Зеленский сообщил, что с 22 июня ретрансляторы на территории Белорусии, которые Россия использовала для наведения дронов при обстрелах Украины, прекратили работу. «С 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Белоруссии», — сказал Зеленский, добавив, что не знает, демонтировали ли их, но Украина «работает над этим», а он ежедневно получает доклады. «Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают», — подчеркнул он (цитата по «РБК-Украина»).

Заявление прозвучало через несколько дней после того, как Зеленский публично дал Александру Лукашенко неделю на демонтаж российских ретрансляторов. 19 июня украинский президент заявил, что если Лукашенко не уберёт технику, это сделает Украина. Он также призвал Минск остановить поставки нефтепродуктов из Белоруссии для российской армии, назвав Белоруссию «главным поставщиком» топлива для ВС РФ.