Большая перестройка: где этим летом в Риге отремонтируют дороги и тротуары

Продолжается ремонт улиц и тротуаров. В этом сезоне в общей сложности запланировано обновление дорожного покрытия на 21 участке и 11 тротуарах. Это 343 361 кв. метр. Общий запланированный объем финансирования работ по ремонту дорожного покрытия - 10 009 177 евро (без НДС).

По информации Рижского самоуправления, ремонт дорожного покрытия на улицах столицы повысит безопасность пешеходов, улучшит качество передвижения и доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями.

Работы будут проводиться масштабно - от Иманты до Тейки и от Гризинькалнса до Болдераи, от Вецмилгрависа до Торнякалнса, - сообщили в пресс-центре столичного самоуправления...

Прошлогодние долги

С прошлого года в Риге остался довольно длинный список несделанных работ на разных участках дорог столицы. По сравнению с предыдущими годами список внушительный. Столичные власти обещают в этом году продолжить работы по ремонту улиц, не начатые в 2025 году из-за неблагоприятных погодных условий:

- на участке ул. Вецумниеку - от ул. Прогреса до ул. Имантас; на ул. Вайнёдес - от Гимнастикас до Карля Улманя гатве; на участке Тадайкю - от ул. Валдекю до Вайнёдес; на ул. Балдонес - от Слокас до Грегора; на ул. Карла Ватсона, Клайпедас, Порука, Глика и Стокхолмас; на проспекте Сигулдас; на ул. Яунсаулес, Морица и Усмас; на ул. Вентспилс - от ул. Калнциема до ул. Крузес; на участке ул. Золитудес - от Приедайнес до Акацию; на Густава Земгала гатве - под эстакадой, на Яуна Тейке.

В Рижской думе сообщили, что прошлогодние обязательства по ремонту дорожного покрытия на небольшой ул. Ледманес на Тейке начались уже в конце марта; на ул. Стурманю - от ул. Гобас до Лиелупес в Болдерае и на участке ул. Даугавгривас запланировано начать в июне, а в июле предусмотрен ремонт дороги на Карля Улманя гатве - от Лиепаяс до Яунмоку...

Новые адреса

На 2026 год запланированы работы по обновлению дорожного покрытия:

- участок ул. Мукусалас - от Килевейна гравья до кольцевой развязки ул. Мукусалас; ул. Мурьяню; ул. Лиелирбес - от ул. Вентспилс до ул. Ремтес; ул. Скрудалиенас и Лиластес; ул. Имантас; ул. Эдуарда Смильгя - от ул. Маза Нометню до Слокас; Аристида Бриана; бульвар Узварас - от Каменного моста до ул. Бариню...

Обновят тротуары

В центре столицы обновляется покрытие тротуаров на отдельных участках ул. Пернавас и на ул. Тербатас - от ул. Элизабетес до Гертрудес. На каждом объекте планируется уложить брусчатку на площади около 3 544 кв. метров.

В Вецмилгрависе предстоят работы на участках ул. Мелдру. Здесь также будет демонтировано старое покрытие. Укладка нового асфальтобетонного покрытия предусмотрена на протяжении примерно 1 450 метров, общая площадь обновления – 4 500 кв. метров.

На перечисленных участках работ будут устроены для слабовидящих людей тактильные полосы на перекрестках и у пешеходных переходов, перестроены бетонные бордюры и съезды приведены в соответствие с уровнем тротуара.

Также предусмотрено обновление тротуаров и в других районах столицы – ищите, может быть, и рядом с вашим домом предусмотрена замена покрытия. Адреса ремонтных работ:

- на ул. Ропажу - от ул. Джутас до ул. Палму; на перекрестке ул. Палму и Берзпилс; на ул. Целму; на ул. Саласпилс - от дома № 2/1 до ул. Ритупес, 29; на участках ул. Ивес и Звардес; на ул. Кулдигас - от Вилипа до Грегора; на ул. Атпутас - от Магоню до ул. Маза Нометню; на ул. Шампетера - от ул. Засулаука до Руцавас.

Планируется, что работы будут завершены в конце лета...

Пешеходы, вперЕд!

К 15 июля в Риге начнутся работы по усилению безопасности пешеходов и других участников дорожного движения. В частности, планируется обновить шесть действующих нерегулируемых пешеходных переходов:

- ул. Басейна (на выходе с ул. Калнциема); ул. Нометню возле Талсу; ул. Сенчу возле дома № 4; просп. Курземес - напротив рынка Иманта.

Будут устроены новые нерегулируемые пешеходные переходы:

- ул. Балтасбазницас - возле улицы Ринужу; ул. Мелдру - возле ул. Скую; ул. Таливалжа – у входа в среднюю школу «Тейка»; ул. Лидоню - возле дома № 1.

А также сужена проезжая часть в зоне пешеходного перехода на ул. Кулдигас возле ул. Грегора...

ДвухколЕсные маршруты

Развитие велосипедной инфраструктуры в Риге поможет жителям безопасно и удобно передвигаться между районами, добираться до общественного транспорта и железнодорожных вокзалов, а также пользоваться удобными связями с пригородами столицы.

В последние годы было построено несколько важных участков велосипедной инфраструктуры. Рижане заметили изменения на ул. Мукусалас и Вилхелма Пурвиша: созданы новые транспортные развязки, обеспечивающие более удобный доступ к центру города и Центральному вокзалу. Появились велосипедные дорожки в районе мобильных пунктов в Болдерае и Даудери, на Брасе и Саркандаугаве. В Латгальском предместье на ул. Латгалес построен участок велосипедной дорожки длиной около 1 км, на ул. Вишку продолжаются работы по продлению велодорог до станции Широтава.

Этим летом намечено завершение строительства трех важных региональных велосипедных маршрутов: Рига – Бабите – Пиньки, Рига – Кекава и Рига – Улброка. Это поспособствует большей веломобильности жителей Иманты, Золитуде, Торнякалнса, Зипниеккалнса, Катлакалнса, Плевниеки, Пурвциемса и Дрейлини.

Строительные работы планируется завершить к концу июля, после чего объекты будут введены в эксплуатацию и станут доступны жителям уже этим летом. Как отмечают в Рижской думе, строительство велодорожек улучшает инфраструктуру микрорайонов и города в целом...

А знаете ли вы, что и на набережной 11 Ноября с мегаоживленным движением транспорта планируется строительство велосипедной дорожки? Это будет на участке между Вантовым и Железнодорожным мостами. Длина дорожки - около 1,1 км, она будет отделена от пешеходного и автомобильного движения. Это станет частью будущего веломаршрута, который соединит центр города с районами Кенгарагс, Румбула и Дарзини...

Надо сказать, что многие крупные проекты развития города включают велоинфраструктуру. Такие решения запланированы для ул. Дзирнаву, которая планируется частично как пешеходная, для ул. Латгалес, а также в плане развития района Сканстес, реконструкции эстакады Земитана, транспортной инфраструктуры Кундзиньсалы и четвертой фазы развития Южного моста.

Более того, в 2026 году также планируется строительство новых объектов велосипедной инфраструктуры на ул. Гранита и на маршруте Румбула – Дарзини. Ожидаются новые маршруты в Дзирциемсе и Ильгюциемсе , Плявниеках (ул. Илукстес и Андрея Сахарова), в Кенгарагсе (ул. Бралю Каудзишу), а также вдоль ул. Улброкас и Катлакална.

И это еще не все. Завершены проектные работы по нескольким важным будущим маршрутам, включая велодорожку на Бривибас гатве и маршрут Вецаки – Царникава.

План развития велоинфраструктуры в Риге - отдельные велодорожки и велосипедные полосы объединить в единую сеть. Конечная цель – больше жителей пересадить на велосипеды. Действительно, в столице много любителей двух колес, не говоря уже об электросамокатах...

Но, как говорят, жители, не надо забывать и о тех, кто передвигается на автомобилях, а тем более ходит пешком. Судя по перечисленным проектам строительства и ремонта, значительно больше внимания в столице уделяет велодорожкам, чем улицам, по которым ездят автомобили и передвигаются жители. Чтобы Рига приблизилась к уровню Амстердама, мало опутать город велодорожками...

(!) Больше информации о ремонтных работах – на портале riga.lv в разделе Satiksmes ierobeZojumi. Планируйте свои передвижения с учетом реальных ограничений...

Эва ГАЙЛЕ