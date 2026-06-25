«Терпеть этого не могу»: покупатель в шоке от магазинных полок

В принципе, проблема не новая - многие давно уже заметили, что привычные упаковки знакомых продуктов стали тоньше, легче. Хотя и под теми же марками, но - вместо 200 граммов сливочного масла - 180, равно как творог, молоко, мороженое, колбаса-сосиски-консервы - всё "похудело. Но вот ещё и такое...

Человек расстроился из-за того, что даже растительное масло в бутылках теперь стало продаваться в меньшем объёме.

"Терпеть не могу этого. Я уже было собрался брать — всё-таки латвийское, — но эти 0,9... Они пытаются меня обмануть, может, я и не замечу... В итоге взял украинское подсолнечное масло — по 3 евро за литр".

Комментаторы посочувствовали человеку. Поделились своим опытом. Одни предлагают для жарки животный жир, другие - сливочное масло.