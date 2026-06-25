«Терпеть этого не могу»: покупатель в шоке от магазинных полок

В принципе, проблема не новая - многие давно уже заметили, что привычные упаковки знакомых продуктов стали тоньше, легче. Хотя и под теми же марками, но - вместо 200 граммов сливочного масла - 180, равно как творог, молоко, мороженое, колбаса-сосиски-консервы - всё "похудело. Но вот ещё и такое...
Человек расстроился из-за того, что даже растительное масло в бутылках теперь стало продаваться в меньшем объёме.
"Терпеть не могу этого. Я уже было собрался брать — всё-таки латвийское, — но эти 0,9... Они пытаются меня обмануть, может, я и не замечу... В итоге взял украинское подсолнечное масло — по 3 евро за литр".
Комментаторы посочувствовали человеку. Поделились своим опытом. Одни предлагают для жарки животный жир, другие - сливочное масло.
Vot šo ciest nevaru. Gribēju jau pirkt, latviešu tak, bet šis 0. 9.... Un visi vietējie bāliņi mēģina appist, moš nepamanīsi. Ārzemnieku visiem 1L. Paņēmu pa 3eur Ukraiņu saulespuķu pic.twitter.com/iNuN36Xhwj— Rabarbarzs ✌️ (@Tuksumsz) June 21, 2026