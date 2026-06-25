Два мощных землетрясения ударили по Венесуэле: сейсмологи предупреждают счет пойдет на тысячи погибших

По последним данным, погибли не менее 32 человек, более 700 получили ранения. Власти предупредили, что число жертв может измениться, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы. Сейсмологи предупреждают, что итоговое число жертв может оказаться намного выше: по оценке USGS, при таком масштабе разрушений речь потенциально может идти о тысячах погибших.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли недалеко от города Морон, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Толчки были настолько сильными, что люди выбегали из домов на улицы, а в некоторых районах столицы обрушились здания.

В стране объявлено чрезвычайное положение. Закрыт международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, временно остановлены занятия в школах, часть зданий переоборудуют под убежища для людей, которые боятся возвращаться домой.

По сообщениям очевидцев, в Каракасе люди оставались на улицах несколько часов после первых толчков. В некоторых районах пропадали свет и связь. На дорогах лежали обломки зданий и поваленные столбы.

Венесуэльские власти заявили, что в ближайшие часы в страну должны прибыть иностранные спасатели. США также объявили о направлении поисково-спасательных команд, медицинской помощи и гуманитарных грузов.

Специалисты предупреждают: после таких землетрясений возможны новые афтершоки. Жителей просят не заходить в повреждённые здания и следить за сообщениями служб спасения.

Для Венесуэлы это один из самых сильных сейсмических ударов за многие годы. Сейчас главная задача спасателей — найти людей под завалами и понять реальный масштаб разрушений.