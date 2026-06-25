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Когда рухнет следующий балкон в латвийской многоэтажке?

Редакция PRESS 25 июня, 2026 11:20

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После обрушения балкона на улице Стайцелес в Риге специалисты вновь заговорили о состоянии советских многоэтажек. Конструкция шестого этажа рухнула и повредила два балкона ниже. Пострадавших не было, однако случай показал, насколько опасным может быть многолетний износ без ремонта.

Отдельного учёта состояния балконов и лоджий Рижская дума не ведёт. При этом в столице выявлено более 160 опасных строений, включая жилые дома и отдельные части зданий. Более чем в 70 случаях эксплуатация всего объекта или его части запрещена.

Плановые проверки в первую очередь охватывают малоэтажные деревянные дома вдоль крупных улиц. Многоэтажки чаще обследуют после жалоб жильцов. Наибольшие риски специалисты связывают с советскими домами, где годами откладывались ремонт и техническое обслуживание.

В 2024 году Министерство экономики вместе со строительными экспертами изучило 20 домов 316-й и 318-й серий в Риге, Елгаве, Вентспилсе и Резекне. Здания были построены с 1963 по 1973 год.

Несущие конструкции обследованных домов в целом признали устойчивыми и пригодными для дальнейшей эксплуатации. Однако состояние балконов оказалось неодинаковым. В одних случаях специалисты обнаружили небольшие повреждения, в других - предаварийные конструкции, требующие немедленного ремонта или дополнительных мер безопасности.

Состояние домов ухудшают изношенные кровли, плохой отвод дождевой воды и аварии инженерных сетей. В каждом обследованном здании нашли собственный набор дефектов.

Ответственность за балконы и лоджии несут владельцы квартир и управляющий. При выявлении угрозы собственники обязаны укрепить или демонтировать опасную конструкцию. Если решение игнорируется, самоуправление может применить штраф или выполнить минимальные работы за свой счёт, а затем взыскать расходы.

По строительному нормативу LBN 405-21 многоквартирный дом должен проходить техническое обследование не реже одного раза в десять лет. Заказывать такую проверку обязаны собственники.

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