Сейчас недоступны платформа LVM GEO, картографические сервисы и охотничье приложение Mednis. Остановлена и работа нескольких внутренних решений, через которые Latvijas valsts meži обменивается информацией с клиентами и поставщиками услуг.

Специалисты компании устраняют последствия инцидента совместно с CERT.LV и другими государственными службами безопасности.

«Компания вместе с экспертами продолжает начатую ещё в праздничные дни работу, чтобы устранить последствия киберинцидента и снизить вероятность повторения подобных ситуаций в будущем», - заявил директор по ИТ-инфраструктуре и развитию Latvijas valsts meži Марис Кузминс.

По его словам, цифровая среда, предназначенная для разработки избирательной системы, была отделена от остальной инфраструктуры компании.

«Мы работаем в чрезвычайном режиме и будем информировать о развитии ситуации», - подчеркнул Кузминс.

Управление по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции по собственной инициативе начало ведомственную проверку. Полиция намерена установить обстоятельства произошедшего и возможного организатора атаки.

В конце апреля правительство решило передать разработку избирательных систем компаниям Latvijas mobilais telefons, Tet и Latvijas valsts meži, которые полностью или частично принадлежат государству. После этого договор с прежним разработчиком платформы RIX Technologies был расторгнут.

Оборот Latvijas valsts meži в 2025 году достиг 604,585 млн евро, увеличившись на 3,2%. Прибыль компании выросла на 37,7%, до 206,73 млн евро.