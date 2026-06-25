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«Исследовать ради исследования нельзя»: Кулбергс требует отчёта

Редакция PRESS 25 июня, 2026 12:57

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Андрис Кулбергс потребовал от министерств собрать сведения о государственных исследованиях, однако официального распоряжения о моратории пока не последовало, сообщает LETA. Решений о приостановке действующих проектов или ограничении финансирования правительство также не принимало.

Ранее Кулбергс заявил в социальных сетях, что поручил своему бюро изучить возможность ввести «своего рода мораторий» до проверки пользы всех оплачиваемых государством исследований. По его словам, общество возмущают расточительные и малополезные работы.

Советник премьера по коммуникациям Элина Шверна сообщила, что отдельное задание министерствам пока не подготовлено. Сначала власти намерены получить общую картину. Министров попросили представить цели исследований, их предмет и конкретные измеримые результаты для общества.

На заседании правительства Кулбергс повторил, что каждое исследование должно иметь ясную задачу и практическое применение.

«Исследовать ради исследования нельзя», - заявил премьер.

Он также указал, что государство располагает большой базой уже проведённых работ, но использует её недостаточно. В результате разные учреждения могут повторно заказывать исследования на сходные темы.

Кулбергс допустил, что в отдельных случаях государственные программы превращаются в скрытый механизм оплаты труда учёных, а не служат решению конкретных задач. По его мнению, финансирование научных работников следует обсуждать открыто, а не маскировать под заказы на исследования.

Латвийское объединение молодых учёных поддержало проверку эффективности расходов, но призвало не смешивать государственные заказы и консультационные услуги с наукой в целом. Организация предупредила, что подобные обобщения могут создать впечатление, будто исследования бесполезны, а научные доказательства не нужны при принятии политических решений.

Объединение предлагает направлять средства, сэкономленные после выявления неэффективных заказов, на научные программы с прозрачными критериями качества. Учёные также напомнили, что главными проблемами отрасли остаются недостаточное и непредсказуемое финансирование.

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