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Детям запретили соцсети. Через три месяца выяснилось неприятное

Редакция PRESS 25 июня, 2026 13:14

Всюду жизнь 0 комментариев

В Австралии решили сделать то, о чём мечтают многие уставшие родители: запретить детям до 16 лет сидеть в соцсетях. Но первые результаты оказались не такими бодрыми, как хотелось бы сторонникам жёстких запретов.

Новое исследование показало: около четырёх из пяти австралийских подростков всё равно продолжали пользоваться соцсетями после введения ограничений.

Австралия ввела запрет на соцсети для детей младше 16 лет в декабре 2025 года. Это был один из самых громких экспериментов в мире: государство фактически попыталось сказать подросткам, что TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и другие платформы теперь не для них.

Но подростки, похоже, услышали это по-своему.

Исследователи из Университета Ньюкасла опросили 408 детей и подростков от 12 до 17 лет до введения запрета и спустя три месяца после него. Среди участников младше 16 лет 85% сообщили, что всё ещё пользуются запрещёнными для них соцсетями. Причём многие заходили туда не через чужие профили, а через собственные аккаунты.

Часть детей действительно сталкивалась с проверкой возраста. Но чаще всего это была не сложная система, а обычное самостоятельное указание возраста или загрузка фотографии. Почти каждый пятый подросток рассказал, что обходил ограничения с помощью фейкового аккаунта. Около 10% пользовались приватным браузером.

Авторы исследования осторожно отмечают: запрет действует недавно, а его долгосрочные последствия могут стать понятны только через годы. Но ранняя картина выглядит не очень празднично: ограничение есть, подростки есть, соцсети тоже есть.

Эти выводы уже вызвали вопросы в Великобритании, где власти тоже готовят запрет соцсетей для детей младше 16 лет. Он должен заработать весной 2027 года. Британские чиновники уверяют, что их система проверки возраста будет сильнее австралийской.

Критики отвечают проще: дети не исчезают из интернета только потому, что взрослые написали новый закон. В худшем случае они могут уйти в менее заметные и хуже регулируемые уголки сети.

Фонд Molly Rose Foundation, созданный в память о 14-летней Молли Рассел, которая покончила с собой после просмотра вредного контента в интернете, давно предупреждает: один запрет не решает главную проблему. По мнению фонда, опасность не только в самом факте присутствия ребёнка в соцсетях, но и в том, что алгоритмы могут подсовывать подросткам тревожный, вредный или разрушительный контент.

Тем временем сторонники запрета считают его важным шагом для защиты детей. По их мнению, даже если запрет не сработает идеально, он меняет общественную норму: детям до 16 лет не место на платформах, где за их внимание борются взрослые алгоритмы.

Но австралийский опыт уже показал неприятную деталь. Запретить подростку соцсети на бумаге оказалось гораздо проще, чем забрать у него телефон, хитрость и пару минут на создание нового аккаунта.

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