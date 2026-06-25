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Лезут и лезут! За пять дней границу Латвии пытались прорвать 356 мигрантов (1)

Редакция PRESS 25 июня, 2026 13:15

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Valsts robežsardze

За пять праздничных выходных латвийские пограничники пресекли 356 попыток незаконного перехода границы с Белоруссией, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пограничную охрану.

С начала года от незаконного въезда в Латвию удержали уже 6362 человека. Давление на восточную границу остаётся высоким, поэтому власти сохраняют усиленный режим охраны.

Сейчас особые меры действуют в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края. Правительство продлило режим до 30 июня, однако ожидается, что его сохранят до конца года.

Власти объясняют усиленный контроль ростом потока нелегальных мигрантов, который создаёт Белоруссия.

В 2025 году пограничники остановили 12 046 попыток незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. По гуманитарным причинам въезд разрешили 31 человеку.

В 2024 году от перехода границы удержали 5388 человек. Ещё 26 мигрантов тогда впустили в страну по гуманитарным основаниям.

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