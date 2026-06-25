Европа плавится: закрываются школы, сокращено движение транспорта, десятки жертв

В Британии в среду более тысячи школ были закрыты или закончили занятия до полудня; дневная температура в некоторых районах Англии достигла рекордных для июня 36 градусов. Во Франции зарегистрирован самый жаркий день с начала наблюдений в 1947 году.

Метеорологическая служба Великобритании Met Office начала выпускать предупреждения об экстремальной жаре лишь с 2021 года. С тех пор красный уровень опасности объявляется всего второй раз.

Впервые такое предупреждение было выпущено в июле 2022 года, когда в стране был установлен абсолютный температурный рекорд — 40,3°C.

При выпуске погодных предупреждений Met Office учитывает два ключевых фактора: насколько вероятно наступление опасного погодного явления и насколько серьезными могут быть его последствия.

Красный уровень объявляется тогда, когда вероятность экстремального явления высока, а его воздействие на население и инфраструктуру может быть значительным. Именно такая ситуация складывается сейчас.

Синоптики предупреждают о рисках для здоровья населения, включая наиболее уязвимые группы, а также о вероятности серьезных перебоев в работе энергосистемы и транспортной инфраструктуры.

Национальный железнодорожный оператор Британии National Rail просит пассажиров без крайней необходимости не отправляться в поездку.

В связи с высокими температурами ряд железнодорожных компаний скорректировал расписание движения поездов.

В Уэльсе железнодородное сообщение отменено полностью как минимум до конца среды, но оператор Transport for Wales (TfW) не гарантирует возобновление работы в четверг.

Во вторник во Франции был зафиксирован самый жаркий июньский день за всю историю метеонаблюдений: средняя температура по стране достигла 29,8°C. Температура воздуха в Париже и других городах превышала 40 градусов.

Кроме того, в ночь на понедельник был установлен рекорд самой теплой июньской ночи. По данным метеослужбы Météo-France, средняя минимальная температура составила 21,6°C.

В настоящее время более половины территории Франции находится в зоне действия красного уровня погодной опасности. Метеослужба Météo-France сообщила, что с полудня среды красный режим распространится еще на четыре региона.

Таким образом, в условиях максимального предупреждения будут жить 58 французских регионов, и еще для 31 региона будет действовать оранжевый уровень опасности.

На западе страны, в Бретани, десятки тысяч домов остались без электричества. Тем временем крупный лесной пожар в департаменте Мен-и-Луар удалось взять под контроль минувшей ночью.

С понедельника в разных регионах Франции от аномальной жары погибло около 40 человек, включая детей. Некоторые утонули, спасаясь от жары в водоемах.

«Не стоит относиться к этому легкомысленно и отправляться купаться в необорудованных местах во время такой жары», — предупредила министр спорта и по делам молодежи Марина Феррари в эфире французского радио.

В Испании температура в отдельных районах страны может превысить 40°C. На третий день прихода аномальных температур красный уровень опасности объявлен в Андалусии на юге страны, а также в Кантабрии и Стране Басков на севере.

Во вторник в муниципалитете Тама, расположенном в Кантабрии, была зафиксирована температура 43,7°C — это абсолютный температурный рекорд региона за всю историю наблюдений независимо от времени года, сообщили в государственной метеослужбе AEMET.

Испания считается одной из европейских стран, наиболее уязвимых для последствий изменения климата. По данным AEMET, июньские волны жары становятся все более частым явлением. В период с 2000 по 2025 год на материковой части страны было зафиксировано 10 июньских тепловых волн, тогда как за предыдущие 25 лет их было всего две.

Cреднесуточные температуры этой недели стали самыми высокими для июня как минимум с 1950 года.

«Во время нынешней волны жары сразу три дня вошли в десятку самых жарких июньских дней за всю историю наблюдений», — отметили в AEMET.

Понедельник и вторник также стали рекордными по средним минимальным температурам для июня с 1950 года. Ночью температура в среднем не опускалась ниже 20,14°C в понедельник и 19,81°C во вторник.

Подобные «тропические ночи» серьезно затрудняют сон и могут представлять угрозу для здоровья населения, предупреждают медики.

В Италии красный уровень предупреждения объявлен уже в 15 городах, включая Рим, Милан, Флоренцию, Турин и Венецию.

Медицинские службы страны работают в чрезвычайном режиме. Пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями просят не выходить на улицу.

Волонтерские группы организовали доставку воды и продуктов наиболее уязвимой части населения пострадавших районов.

В среду тепловая волна распространилась и на другие части Западной Европы. В отдельных регионах Нидерландов уже объявлен оранжевый уровень опасности из-за высоких температур.

Власти Амстердама разворачивают сеть специальных «прохладных зон» по всему городу, где жители смогут укрыться от экстремальной жары.

Такие пространства организованы в библиотеках, городских фермах, театрах, церквях, общественных центрах и супермаркетах. Посетителям предоставляются места для отдыха, питьевая вода и туалеты, многие площадки принимают и домашних животных.

К жаре также адаптируются школы. В ближайшие дни многие учебные заведения переходят на так называемое «тропическое расписание»: сокращают продолжительность учебного дня или количество уроков, увеличивают число перерывов, обеспечивают учеников дополнительной питьевой водой и усиливают вентиляцию помещений.

Пик жары в Нидерландах и Бельгии ожидается в пятницу. В Германии к выходным столбики термометров поднимутся до 40°C.

В ближайшие дни экстремальная жара накроет и Восточную Европу. Предупреждения выпущены для Польши, Хорватии и Венгрии.