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«Закрыть школы меньшинств мы можем, а вот поднять таким путём латышскую культуру…» Старая статья «Brīvā Zeme»

Важно Редакция PRESS 25 июня, 2026 13:26

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Плакат "Перконкруста" - главной ударной силы националистического всплеска 1933 года.

В августе 1933 года в рижской газете "Сегодня" появилась заметка под любопытным названием: 

"В связи с событиями последних дней (речь идет о всплеске националистических акций летом 1933 года, организованных "Перконкрустом" и призывавших к бойкоту предприятий меньшинств и ликвидации школ меньшинств) орган Крестьянского союза «Брива Земе» поместил передовую статью, в которой указывает, что невозможно насильно навязать инородцам латышскую культуру, - говорилось в ней. 

Навязанная инородцам латышская культура свидетельствовала бы только о численном превосходстве латышей, — указывает газета, — а не о духовном превосходстве. Насилием можно инородцев заставить замолчать, но победить их таким путём, стать сильнее их в духовном смысле — нельзя.

«Брива Земе» указывает, что в смысле культурного соревнования у латышей имеется старая традиция, которую теперь некоторые молодые люди стремятся нарушить.

— Можно было надеяться, — указывает «Брива Земе», — что за годы существования независимой Латвии эти традиции будут развиваться и будут достигнуты известные результаты.

Газета устанавливает, что большие успехи достигнуты только в отношении сельского хозяйства, ремёсел и промышленности. Всё же и в отношении ремёсел и промышленности латыши ещё не добились руководящего положения в Латвии. Ещё меньше успехов в области торговли.

Указывает также газета на то, что и в отношении духовной культуры, в вопросе о постановке образования, забыт принцип соревнования, и латышские учителя больше занимаются внутриполитическими дрязгами.

— Хотя мы и стремимся к художественному и культурному возрождению, — пишет «Брива Земе», — но оно не приходит по заказу.

Мы не думаем, чтобы тут можно было помочь кнутом, запрещениями и бойкотом. В груди латышской молодёжи должен загореться тот огонёк предприимчивости и старания, который до войны вёл вперёд латышский народ навстречу победе духовной и материальной культуры.

— Теперь, — продолжает «Брива Земе», — появились такие «вожди», которые советуют это соревнование заменить обожествлением превосходства латышей в смысле численности и силы. Закрыть меньшинственные лавки и школы мы можем, но поднять таким путём латышскую культуру на более высокий уровень — вряд ли удастся».

Brīvā Zeme («Свободная земля») — латвийская ежедневная газета на латышском языке, выходившая в 1919—1940 гг. Была учреждена партией Латышский крестьянский союз.

 

 

 

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