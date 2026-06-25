В Эстонии объявили «Машу и Медведя» оружием Кремля

«Россия ведёт войну не только с помощью ракет, но и с помощью нарративов. "Маша и Медведь" является частью мягкой силы Кремля, внедряя прокремлёвские и милитаристские послания в детский развлекательный контент и одновременно нормализуя российскую агрессию и имперские амбиции», - написал Цахкна в социальной сети X.

Эстонский министр сравнил отношение к советской символике с оценкой нацистской символики.

«Мир никогда не стал бы терпимо относиться к детскому контенту, в котором нацистская символика изображается в положительном свете. Советская символика заслуживает такой же моральной ясности в оценке», - заявил глава МИД Эстонии.

По словам Цахкны, для эстонцев и многих других народов советская символика связана с оккупацией, массовыми убийствами, депортациями и преступлениями против человечности.

О расширении соглашения между Netflix и создателями мультсериала сообщили Deadline и украинские СМИ. После появления новости часть украинских пользователей начала призывать к отмене подписок и пересмотру отношения к платформе.