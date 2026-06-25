Имя легенды латвийского кино Яниса Стрейча увековечили в космосе

Небесное тело было обнаружено 9 октября 2018 года ведущим исследователем Института астрономии LU Илгмарсом Эглитисом.

Присвоение имени астероиду происходит в несколько этапов. Сначала ему был присвоен временный индекс 2018 RG17. После нескольких лет наблюдений и точного определения орбиты объект получает постоянный номер, и только затем ему может быть официально присвоено имя.

Астероид находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Его диаметр составляет около одного километра, а полный оборот вокруг Солнца он совершает за 5,36 года. На момент открытия космический объект находился на высоте 26 градусов над горизонтом в созвездии Овна.

Как сообщалось ранее, Янис Стрейч скончался 5 марта в возрасте 89 лет. В начале мая его похоронили на кладбище Петрауску в Риебиньской волости.

Янис Стрейч родился 26 сентября 1936 года на хуторе «Анспоки» в Прейльской волости. С 1964 года он начал работать в кино и театральной режиссуре и впоследствии стал одной из легенд латвийского кинематографа.