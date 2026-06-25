Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Июня Завтра: Maiga, Milija
Доступность

Ночью прольется дождь, но с утра прояснится: прогноз погоды на конец недели

Редакция PRESS 25 июня, 2026 16:44

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В ночь на пятницу местами в Латвии, преимущественно в восточных районах, ожидаются кратковременные дожди, однако днем на большей части территории страны установится сухая, солнечная и теплая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью сохранится переменная облачность. В отдельных районах, главным образом на востоке страны, возможны кратковременные осадки. Ветер будет слабым, температура воздуха понизится до +13...+17 градусов.

Днем облачность уменьшится, на большей части страны ожидается солнечная погода. Лишь на востоке небо временами будет затянуто облаками. Существенных осадков не прогнозируется, продолжит дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +22...+27 градусов, а местами на побережье Рижского залива будет примерно на градус прохладнее.

В Риге в ночь на пятницу ожидается облачная погода, возможен небольшой кратковременный дождь. При слабом ветре температура воздуха составит +15...+17 градусов. Днем в столице будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +22...+24 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Отрезать русский язык! Минкульт закрывает пространство для русского. Пока своё
Важно

Отрезать русский язык! Минкульт закрывает пространство для русского. Пока своё

Будем жариться и потеть! До +35 и тропические ночи — уже на этих выходных
Важно

Будем жариться и потеть! До +35 и тропические ночи — уже на этих выходных

Ещё 200 тысяч евро: готово ли правительство поставить на карточный чемпионат?
Важно

Ещё 200 тысяч евро: готово ли правительство поставить на карточный чемпионат?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет: Индриксоне

Важно 16:36

Важно 0 комментариев

В Латвии вновь обсуждают возможное сокращение продолжительности школьного обучения. Министр образования и науки Илзе Индриксоне считает, что молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет, и допускает возвращение к системе, при которой выпуск происходит на год раньше.

В Латвии вновь обсуждают возможное сокращение продолжительности школьного обучения. Министр образования и науки Илзе Индриксоне считает, что молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет, и допускает возвращение к системе, при которой выпуск происходит на год раньше.

Читать

Праздники закончились трагедией: в Видземе погибли двое

Важно 16:29

Важно 0 комментариев

Государственная полиция начала два уголовных процесса после гибели ребёнка и молодого человека в водоёмах Видземе во время праздничных выходных, сообщает LETA.

Государственная полиция начала два уголовных процесса после гибели ребёнка и молодого человека в водоёмах Видземе во время праздничных выходных, сообщает LETA.

Читать

«Дождь, грязь и пьяные»: воспоминания русского о Лиго вызвали жаркий спор

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

В социальной сети Threads широкий отклик вызвала публикация одного из пользователей, написанная на русском языке, о праздновании Лиго и Янова дня в Латвии. Автор признался, что никогда особенно не любил эти праздники, поскольку они ассоциируются у него с дождем, грязью, комарами, костром, недожаренным мясом и пьяными людьми.

В социальной сети Threads широкий отклик вызвала публикация одного из пользователей, написанная на русском языке, о праздновании Лиго и Янова дня в Латвии. Автор признался, что никогда особенно не любил эти праздники, поскольку они ассоциируются у него с дождем, грязью, комарами, костром, недожаренным мясом и пьяными людьми.

Читать

В жару женщины страдают сильнее. И дело не только в градуснике

Азбука здоровья 16:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Жара делает людей раздражительными, липкими и уставшими. Но у женщин, как выясняется, есть сразу две причины ненавидеть жаркие дни чуть сильнее.

Жара делает людей раздражительными, липкими и уставшими. Но у женщин, как выясняется, есть сразу две причины ненавидеть жаркие дни чуть сильнее.

Читать

Когда рухнет следующий балкон в латвийской многоэтажке?

Новости Латвии 16:14

Новости Латвии 0 комментариев

После обрушения балкона на улице Стайцелес в Риге специалисты вновь заговорили о состоянии советских многоэтажек. Конструкция шестого этажа рухнула и повредила два балкона ниже. Пострадавших не было, однако случай показал, насколько опасным может быть многолетний износ без ремонта.

После обрушения балкона на улице Стайцелес в Риге специалисты вновь заговорили о состоянии советских многоэтажек. Конструкция шестого этажа рухнула и повредила два балкона ниже. Пострадавших не было, однако случай показал, насколько опасным может быть многолетний износ без ремонта.

Читать

«Фу! Неужели не было альтернативы?» Рижане спорят о кебабной Sakta

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

Исторический киоск Sakta в центре Риги превратился в кебабную и вызвал горячий спор в социальной сети X. Автор публикации возмутилась тем, что узнаваемый городской объект отдали под очередное заведение быстрого питания.

Исторический киоск Sakta в центре Риги превратился в кебабную и вызвал горячий спор в социальной сети X. Автор публикации возмутилась тем, что узнаваемый городской объект отдали под очередное заведение быстрого питания.

Читать