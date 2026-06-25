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Облава в «Украинском доме» в Гамбурге по подозрению в мошенничестве

Euronews 25 июня, 2026 17:41

Мир 0 комментариев

Полиция Гамбурга провела облаву в центре временного размещения беженцев, известном как «Украинский дом». Поводом стали подозрения в мошенничестве с детскими пособиями: по данным полиции, речь может идти примерно о 370 случаях.

По данным следствия, за этим стоят организованные преступные группировки из‑за пределов Германии. Предполагается, что преступники выдают себя за украинских беженцев, чтобы незаконно получать социальные выплаты в Германии и Польше.

Вместе со стражами порядка в операции участвовали сотрудники соцслужб, которые проверяли, законно ли выплачивались пособия и действительно ли дети живут по указанным в документах адресам.

Как сообщает NDR, сотрудники полиции перекрыли входы и выходы «Украинского дома» в центре размещения на Überseering в Винтерхуде. По данным гамбургской полиции, операцию координировало Федеральное агентство по труду. Поводом стала проверка по подозрению в злоупотреблении социальными выплатами. В рейде участвовали также сотрудники других ведомств, в том числе семейной кассы.

Центр «Украинский дом» — крупнейший в своём роде в Гамбурге. Он рассчитан примерно на 1500 человек, хотя сейчас занят не полностью.

Объект регулярно оказывается в центре внимания СМИ — из‑за полицейских операций, жалоб на шум и нарушения санитарных норм.

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