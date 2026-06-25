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Поедет чаще, но только до Кенгарагса: в Риге меняется автобусный маршрут

Редакция PRESS 25 июня, 2026 18:33

Новости Латвии 0 комментариев

С 6 июля в Риге автобус №18 из Дарзини будет ходить чаще, однако только до Кенгарагса, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.

После изменений маршрут №18 станет подвозящим к транспортному узлу «Кенгарагс». Автобусы будут курсировать ежедневно с интервалом 12–15 минут вместо нынешних 35–45 минут по рабочим дням и 60 минут по выходным.

На транспортном узле «Кенгарагс» пассажиры смогут пересесть на трамваи и троллейбусы, которые по будням в направлении центра будут ходить каждые 2–5 минут.

Кроме того, там можно будет пересесть на автобусы, следующие в Пурвциемс, Межциемс, Юглу и Саркандаугаву.

С сентября часть рейсов автобуса №18 будет продлена до перекрестка улиц Прушу и Латгалес, чтобы школьникам было удобнее добираться до учебных заведений Кенгарагса и обратно.

В районе Дарзини маршрут будет организован по кольцевому принципу — по часовой стрелке. Это позволит обеспечить равномерные интервалы движения по всему району и сохранить прежнюю доступность общественного транспорта. Благодаря более частому движению пассажирам больше не придется так строго подстраиваться под расписание — во многих случаях на остановку можно будет выходить почти на полчаса позже и при этом прибывать к месту назначения в удобное время.

Вместе с этими изменениями нынешний автобусный маршрут №15 будет переименован в маршрут №45. Такое решение принято, чтобы избежать путаницы между автобусом №15 и троллейбусом №15 на транспортном узле «Кенгарагс». Автобус №45 будет курсировать от Юглы до транспортного узла «Кенгарагс».

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