«Падают дома, возле которых я стоял»: латвийца застало врасплох землетрясение в Венесуэле

Поездка была для Маслякова особенной: прибыв в Венесуэлу, он осуществил давнюю мечту и посетил все страны Южной Америки.

После прилета в Каракас Дмитрий отправился в многодневную экспедицию по джунглям. Уже в четверг он должен был вернуться в столицу и вылететь домой по маршруту Каракас — Богота — Стамбул — Вильнюс. Однако в ночь на 25 июня планы нарушило сильное землетрясение.

О случившемся он узнал, находясь далеко от Каракаса.

«Мы шли на местную художественную выставку и рынок, где можно было расплатиться банковской картой. В какой-то момент терминал ловил сигнал, потом перестал. Нам сказали, что связь с Каракасом пропала. Оказалось, что там произошло землетрясение. Прервалась связь с банками, некоторые банки буквально обрушились как здания. Мы не понимали, насколько все серьезно. Сели обедать, начали смотреть видео и увидели, как рушатся здания. Падают дома, возле которых я совсем недавно стоял и ловил Wi-Fi. Очень странное ощущение», — рассказал он.

Сам Дмитрий не пострадал, однако его рейс из Каракаса отменили, а информации о том, как теперь добраться до Боготы, пока нет.

Сейчас он остается в джунглях вместе с путешественником из Мексики, который приехал в Венесуэлу на мотоцикле, и французом, давно живущим в отдаленных районах Южной Америки. Последние дни они вместе изучали джунгли и искали змей, а теперь ждут возможности вернуться в цивилизацию.

Несмотря на неопределенность, латвиец сохраняет спокойствие.

«Я чувствую себя в безопасности, мы достаточно далеко от города. Выбраться отсюда можно только по реке или на самолете. Понятно, что быстро это не получится, но здесь хотя бы очень красиво», — говорит он.

По словам Дмитрия, больше всего его тревожит не собственная ситуация, а судьба местных жителей.

«Меня гораздо больше тревожит то, что местные венесуэльцы сидят здесь со слезами на глазах и не могут связаться со своими близкими, потому что есть проблемы с электричеством и интернетом».

Перебои со связью стали одной из главных проблем после землетрясения. С Дмитрием уже связалась его гид, которая рассказала, что не может выйти на связь с несколькими родственниками — сейчас они числятся пропавшими без вести.

Путешественник также обратился в страховую компанию. Там пояснили, что этот случай является нестандартным и будет рассматриваться индивидуально.

Несмотря на все происходящее, Дмитрий признается, что старается сохранять спокойствие и ценит парадокс ситуации: один из самых тревожных моментов в его жизни проходит в одном из самых красивых мест, которые ему довелось увидеть.