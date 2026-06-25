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Лето, солнце и всё равно дефицит: учёные удивили выводом о витамине D

Редакция PRESS 25 июня, 2026 18:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Многие уверены: летом с витамином D всё должно быть в порядке. Солнце светит, люди чаще выходят на улицу, значит, организм сам всё доберёт.

Но новое исследование показало, что для некоторых людей эта простая логика может не работать.

Учёные из Университета Ньюкасла изучили почти 300 человек на севере Британии. В исследование вошли люди старше 65 лет, а также участники из этнических меньшинств. Именно эти группы чаще относят к людям с повышенным риском дефицита витамина D.

Результат оказался неожиданным: у многих уровень витамина D оставался низким круглый год. Более того, летом он заметно не улучшался, хотя именно в это время обычно ждут восстановления показателей за счёт солнечного света.

Витамин D важен для костей и общего состояния организма. Его недостаток связывают с повышенным риском проблем с костной тканью, рахитом у детей и ослаблением иммунной функции.

Авторы исследования подчёркивают: если человек находится в группе риска, нельзя просто рассчитывать на летнее солнце. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого кожа хуже вырабатывает витамин D под воздействием солнечных лучей.

При этом учёные не призывают всех подряд срочно скупать добавки. Их вывод осторожнее: людям из групп риска стоит обсуждать уровень витамина D с врачом, а не считать, что пара солнечных недель автоматически всё исправит.

Исследование также показывает, почему универсальные советы не всегда работают. Для одного человека летняя прогулка действительно может быть достаточной. Для другого — нет, даже если на улице тепло и ясно.

Так что солнце остаётся полезным, но оно не волшебная зарядка для всех. Иногда организму нужна не только хорошая погода, но и более внимательное отношение.

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