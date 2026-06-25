Лето, солнце и всё равно дефицит: учёные удивили выводом о витамине D

Но новое исследование показало, что для некоторых людей эта простая логика может не работать.

Учёные из Университета Ньюкасла изучили почти 300 человек на севере Британии. В исследование вошли люди старше 65 лет, а также участники из этнических меньшинств. Именно эти группы чаще относят к людям с повышенным риском дефицита витамина D.

Результат оказался неожиданным: у многих уровень витамина D оставался низким круглый год. Более того, летом он заметно не улучшался, хотя именно в это время обычно ждут восстановления показателей за счёт солнечного света.

Витамин D важен для костей и общего состояния организма. Его недостаток связывают с повышенным риском проблем с костной тканью, рахитом у детей и ослаблением иммунной функции.

Авторы исследования подчёркивают: если человек находится в группе риска, нельзя просто рассчитывать на летнее солнце. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого кожа хуже вырабатывает витамин D под воздействием солнечных лучей.

При этом учёные не призывают всех подряд срочно скупать добавки. Их вывод осторожнее: людям из групп риска стоит обсуждать уровень витамина D с врачом, а не считать, что пара солнечных недель автоматически всё исправит.

Исследование также показывает, почему универсальные советы не всегда работают. Для одного человека летняя прогулка действительно может быть достаточной. Для другого — нет, даже если на улице тепло и ясно.

Так что солнце остаётся полезным, но оно не волшебная зарядка для всех. Иногда организму нужна не только хорошая погода, но и более внимательное отношение.