Молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет: Индриксоне

В эфире Латвийского радио в программе «Krustpunktā» министр напомнила, что обязательное образование начинается с пяти лет. Таким образом, дети проводят в системе образования не 12, а фактически 14 лет.

Отвечая на вопрос о переходе к 11-летнему школьному образованию, Индриксоне заявила: «Я определенно сказала бы, что да. Я не говорю, что это обязательно нужно отрезать именно в одном или другом месте. Но, пересматривая программы, можно было бы вернуться к тому, чтобы молодые люди заканчивали школу на год раньше. (...) В школьной программе нужно оценить, чему действительно необходимо научить для жизни».

По словам министра, экзамены оптимального уровня уже сейчас можно сдавать в 11-м классе, а в выпускном классе многим остается пройти лишь один углубленный экзамен. Она считает необходимым оценить, насколько оправданы углубленные курсы с учетом их стоимости и реальной пользы при поступлении в вузы.

Индриксоне также рассказала, что в разговорах с директорами школ неоднократно слышала, что система углубленных курсов, или «корзин», сложна в реализации и требует значительных затрат. При этом она не всегда играет решающую роль при поступлении выпускников в высшие учебные заведения.

Министр допускает, что один год обучения можно было бы перенести в систему высшего образования, где абитуриенты при необходимости проходили бы дополнительную подготовку.

«Я хотела бы позволить молодым людям немного раньше входить во взрослую жизнь», — подчеркнула Индриксоне.