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До 5000 евро за метр: цены на новостройки идут вверх

Редакция PRESS 25 июня, 2026 14:30

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скриншот с Bez Tabu

Квартиры в новых проектах в Латвии в этом году могут подорожать на 5-10%, прогнозируют специалисты Luminor Bank. По данным оценок недвижимости, которые банк использует при выдаче кредитов, цены в этом сегменте уже примерно на 5% выше, чем год назад, сообщает LETA.

Руководитель жилищного кредитования Luminor Bank Каспарс Саусайс пояснил, что эти данные отражают сделки, которые ещё только будут оформлены. В официальной статистике такой рост может проявиться через год или полтора.

Стоимость квадратного метра в новых проектах приближается к 3000 евро. В наиболее востребованных районах, включая центр Риги и Агенскалнс, покупателям приходится рассчитывать уже на 3000-5000 евро за квадратный метр.

Главными причинами роста остаются стоимость стройматериалов и рабочей силы. На первичном рынке именно расходы застройщиков во многом определяют итоговую цену. Дополнительное давление создаёт высокий спрос на качественное и энергоэффективное жильё.

На вторичном рынке активность также сохраняется. Самым популярным объектом среди клиентов Luminor Bank в прошлом году стала трёхкомнатная квартира 602-й серии площадью около 60 квадратных метров.

Квартиры в серийных домах составили 31% всех покупок с использованием кредитов Luminor Bank. На жильё в новых проектах пришлось 27% сделок.

Предварительные данные Центрального статистического управления показывают, что в первом квартале 2026 года цены на жильё выросли на 1,2% по сравнению с последним кварталом 2025 года. При этом новые квартиры подешевели на 2,1%, а жильё на вторичном рынке стало дороже на 1,9%.

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